Jomar Fernandes é empossado no Tjam como desembargador

O juiz de direito Jomar Ricardo Saunders Fernandes tomou posse do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), pelo critério de “antiguidade”, em uma solenidade que aconteceu nesta quarta-feira (7), no plenário desembargador Ataliba David Antônio do Tribunal. O magistrado ocupa agora uma das sete vagas criadas pela lei complementar nº 126/2013, que alterou a quantidade de desembargadores no Tjam, determinando que a composição do 2º grau saísse dos atuais 19 para 26 magistrados.

A posse contou com a presença do prefeito reeleito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), e do governador do Estado do Amazonas, José Melo (Pros). Esse foi o primeiro evento que contou com a presença das duas autoridades em uma mesma ocasião, após terem rompido alianças. Além deles, parlamentares e servidores do Judiciário estiveram presentes na solenidade.

A nomeação de Jomar representa o primeiro aumento de vagas para a segunda instância do tribunal, desde 2005. De acordo com o presidente do Tjam, desembargador Flávio Pascarelli, existe a necessidade da designação de mais magistrados para o cargo. Ele salienta que, de acordo com o código de processo civil, os julgamentos que não são unanimidade necessitam de mais dois desembargadores para haver um desempate. “Nossa Câmara só tem três, o Jomar vem aumentar de três para quatro. Isso é muito importante para que o Judiciário tenha uma resposta muito rápida”, explica.

Com essa primeira nomeação, Pascarelli afirma que a tendência é nomear os demais seis desembargadores. “Esta é a primeira nomeação das sete cadeiras que foram aprovados ano passado, esperamos, se tudo ocorrer bem, no início do ano, dar provimento para mais duas. Uma para juiz e outro para Ministério Público. A previsão para novas designações de mais desembargadores pode sair em fevereiro. Tudo dependerá das condições orçamentárias do Tribunal”, acrescentou.

O nomeado desembargador, Jomar Fernandes, destaca que o momento é de total felicidade e satisfação, por ter chegado ao topo de sua carreira na magistratura. Ele ainda destaca que assume o cargo para somar e ajudar da melhor forma possível o poder Judiciário do Estado do Amazonas. “Eu costumo dizer que o magistrado adota, por convicção, esse sacerdócio, desde o primeiro dia em que ele assume o cargo de juiz de direito, que é de bem servir a população. Na medida do justo, irei distribuir aquilo que a Constituição determina, que é a Justiça”, reforçou.

O governador José Melo salienta que a nomeação de Jomar será como um empurrão para que o Poder Judiciário do Estado tenha sucesso nos julgamentos. Para ele, o novo desembargador é um ser humano de muitos predicados. “Ele é um profundo conhecedor das leis jurídicas, por interpretar de uma forma muito especial, colocando uma dose muito forte de ternura. O que faz com que o jurisdicionado fique na ponta com suas decisões justas. Ele vem somar com os demais desembargadores desta corte. É uma pedra final que faltava”, esclareceu.

Já o prefeito Arthur Neto relembrou a sua carreira jurídica, por ter iniciado no escritório de seu pai, Arthur Filho. “Talento e conhecimento, ele tem demais. Jomar trabalhou no escritório de advocacia do meu pai e eu conheço a integridade dele, e sei do que ele é capaz de fazer. Vai ser um grande magistrado, porque ele já é um grande magistrado. Estou muito feliz por ele”.

Aumento de vagas

A proposta de criação de mais sete vagas para o cargo de desembargador do Tjam foi feita em 2013 pelo desembargador Ari Moutinho, à época, presidente do tribunal, e foi aprovada pelo Tribunal Pleno por maioria de votos. A proposta foi submetida à Assembleia Legislativa, que também aprovou a matéria. A lei complementar nº 126/2013 foi sancionada pelo então governador Omar Aziz. A justificativa para o aumento das vagas se baseou no art. 93, 13, da Constituição Federal, onde são estabelecidos os critérios de aumento da demanda judicial e crescimento populacional para a necessidade de alteração na composição do 2º grau. “O número de magistrados na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”.

Na época em que a lei foi sancionada, o Estado de Rondônia possuía 1,5 milhão de habitantes e contava com 21 desembargadores, enquanto que o Amazonas registrava 3,5 milhões de habitantes e 19 desembargadores, conforme dados do IBGE (2012) e Relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No último aumento de vagas para desembargadores, em 2005, quando o Tjam saiu de 14 para 19 magistrados, assumiram as vagas os advogados Domingos Chalub Pereira e João Simões, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), e Maria de Perpétuo Socorro Guedes Moura, oriunda do Ministério Público do Estado (MPE-AM), nomeada para o cargo pelo quinto constitucional.

