Jomar Fernandes é aclamado novo desembargador do TJAM

Na manhã desta terça feira (6), o juiz de direito de entrância final, Jomar Ricardo Saunders Fernandes, foi aclamado novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O magistrado foi escolhido pelo critério de antiguidade para ocupar uma das sete vagas criadas pela Lei complementar n. 126/2013, que aumenta a quantidade de desembargadores de 19 para 26.

A aclamação ocorreu dois anos depois do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deferir o pedido de liminar formulado pelo Estado do Amazonas e suspender os efeitos da decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que impedia o aumento no número de desembargadores no TJAM.

Segundo o presidente do TJAM, o desembargador Flávio Passarelli, a aclamação não causará impacto no orçamento do tribunal, pois está sendo feito de maneira gradual.

“Estamos começando o procedimento para provimento das vagas abertas para o cargo de desembargador. A aclamação de Jomar se trata da promoção por antiguidade. Quanto ao orçamento, o impacto é mínimo porque estamos tendo apenas um só cargo para apoio ao desembargador. Todos os outros cargos já são existentes na estrutura” explicou o presidente.

Quatorze desembargadores participaram da solenidade realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Perfil

O juiz Jomar Fernandes, 56, iniciou sua carreira na magistratura em outubro de 1986, completando 30 anos de trabalho neste ano. Já havia atuado nas comarcas dos municípios de Humaitá (distante a 591,99 quilômetros de Manaus) e Itacoatiara (distante a 176,09 quilômetros). Desde junho, ele estava como juiz convocado para atuar no cargo de desembargador, no próprio TJAM, substituindo a magistrada Encarnação das Graças Sampaio Salgado, que teve suspensa suas atividades por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com a promoção de Fernandes, um outro juiz deverá ser convocado para exercer a função antiga do magistrado, até nova ordem do STJ sobre o caso.

Bárbara Costa

Portal EM TEMPO