Joice Mara representa o Amazonas no Shooto Brasil 70

Um passo gigantesco para voos mais altos no MMA mundial. É assim que a lutadora amazonense Joice Mara da Silva, de 18 anos, vê sua participação no Shooto Brasil 70, neste domingo, 26 de março, a partir das 19h (de Manaus), no ginásio do Clube Hebraica, nas Laranjeiras, Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo pelo Canal Combate.

A menina nascida no município de Tefé (a 575 quilômetros da capital) e moradora do bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus, terá pela frente Elaine Leal (Eudes Team/GFT). A amazonense tem quatro vitórias e uma derrota, enquanto a adversária tem quatro vitórias e três derrotas na carreira.

“Lutar um evento nacional com transmissão ao vivo pela TV é o primeiro passo para a realização de sonhos maiores no esporte. Vou dar o máximo para vencer, e honrar minha equipe, minha família e meus patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem em mim”, diz Joice Mara.

A atleta está no Rio de Janeiro desde a semana passada. Sob a supervisão do professor Jefferson de Paula, líder da JMT/CT Manaus Fight (Manoa), Joice Mara faz o “camp” na academia Upper – no mesmo time de José Aldo Júnior, Ketlen Vieira, ambos do UFC, e Dileno Lopes, ex-atleta do Ultimate.

“É uma experiência muito importante para a minha vida. Estou treinando e aprendendo muito numa das melhores equipes de MMA do mundo. Só tenho a agradecer o mestre Dedé Pederneiras, que abriu as portas para mim aqui no Rio de Janeiro”, conclui a “Menina de Ouro” da Compensa.

