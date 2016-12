Johnny Jack Mesclado lança novo Álbum

Neste domingo, o pôr do sol vai compor o cenário do show de lançamento do Álbum ‘601’, da Johnny Jack Mesclado, com participação do cantor Cileno. O evento acontece no Ao Mirante Music Bar (Rua Padre Agostinho Caballero, 287, Santo Antônio), a partir das 18h e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria por R$ 10 até 18h59. Após esse horário, a entrada custará R$ 15.

Com produção de Bruno Prestes, o novo EP traz seis composições, sendo ‘601’, ‘Amaranto’ e ‘Urubuservando’ assinadas pelo vocalista Tennessee Nogueira. ‘Mari e Juan’, ‘O Amor’ e ‘Quebrando a Rotina (Na Mulera)’, são do baixista Frederico Paulus. “Começamos a gravar no início do ano e tivemos umas pausas porque não estávamos encontrando tempo. Mas o bom é que esse tempo foi necessário para algumas músicas maturarem como o Bruno gosta e está aí resultado”, comenta Fred.

O baixista adianta que, a partir do lançamento, a ideia do grupo é levar o show para outros pontos de Manaus, entre casas noturnas e espaços públicos. “Também pensamos no audiovisual e vamos trabalhar um videoclipe. Hoje em dia não tem como não associar música com vídeo, estamos definindo qual vai ser a música”, conta.

Segundo Fred, com 17 anos de estrada, a Johnny Jack Mesclado passa por uma renovação de público interessante, que faz a diferença a cada ocasião. “Conseguimos perceber nos shows a presença de pessoas novas, consumindo a nossa música, e esse público vem se multiplicando a cada apresentação. Percebemos isso nos shows abertos e quando nos apresentamos em eventos com bandas nacionais”, afirma o baixista.

