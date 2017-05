John Mayer anuncia cinco shows no Brasil em outubro

O cantor John Mayer anunciou a segunda vinda ao Brasil nesta segunda-feira (29). Ele fará cinco shows no país em outubro.

Vencedor de sete Grammy, Mayer começa sua passagem pelo Brasil em São Paulo, onde se apresenta no Allianz Parque no dia 18 de outubro.

Depois, ele segue para Belo Horizonte no dia 20, na Esplanada do Mineirão. Em seguida, o cantor se apresenta em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 22. Ainda no sul, ele faz show no dia 24 em Porto Alegre no Anfiteatro Beira-Rio e, por fim, se apresenta no Rio de Janeiro na Arena Jeunesse no dia 27.

Mayer divulga seu novo álbum “The Search For Everything” na sua terceira turnê mundial, que teve início em Albany, Estados Unidos.

Os ingressos para os shows no Brasil variam de R$ 120 a R$ 1.000. A pré-venda para clientes Ourocard começa nesta sexta-feira, 2 de junho e a venda para o público geral inicia na segunda-feira, dia 5.

Folhapress