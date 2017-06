Jogos Universitários do Amazonas iniciam com 11 instituições de ensino

O vôlei foi uma das partidas mais disputadas do primeiro dia

Com disputas de vôlei, basquete, futsal e futebol, iniciou neste sábado, 10, o maior torneio interacadêmico do Estado, os Jogos Universitários do Amazonas (JUAs). Vila Olímpica, Renné Monteiro, campo da Ufam e a quadra do Dom Pedro foram os locais que receberam as disputas e conheceram aqueles que durante o final de semana abriram a tabela de classificação do evento. A competição local reúne 700 atletas e serve de seletiva para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

Vôlei

Um dos jogos mais disputados do dia foi o de vôlei de quadra, protagonizado pelo Centro Universitário do Norte (Uninorte) x Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A partida foi disputada ponto a ponto e contou com ataques e defesas de alto nível de ambas as equipes, sendo que no primeiro set o Uninorte saiu na frente, no segundo a Ufam empatou, no terceiro a universidade particular recuperou, no quarto a instituição pública reverteu e no tie-break, a Ufam pode respirar aliviada com a vitória, ao cravar o placar de 25/16, 26/24, 27/25, 27/25, 14/8.



Ufam vence Uninorte no Futsal

O futsal feminino foi o segundo jogo da rodada de abertura do campeonato e a partida também foi de tirar o fôlego com o embate entre UFAM x Uninorte. A partida foi dominada pela equipe alviverde, que abriu o placar aos quatro minutos com Bárbara, e a partir daí foi só goleada da equipe. Aos 12 minutos, Raquel Cristine marcou o segundo gol. Na cobrança de escanteio para a equipe da UFAM, Jaqueline pegou a bola no rebote e marcou 3 a 0. E pra fechar o primeiro tempo, Raquel atravessou o campo dominando a bola e marcou 4 a 0 pra UFAM.

No início da segunda etapa, o Uninorte voltou ainda mais apático para a disputa. Aos 2 minutos de jogo, Raquel aumentou o placar para a equipe alviverde, 5 a 0. Com 5 minutos, após o repasse de Jaqueline, Camila marcou para o time da UFAM, 6 a 0. Na sequência na troca de passes entra as meninas do Uninorte, Marília roubou a bola e marcou o sétimo gol da UFAM. Logo após, Jaqueline aproveitou uma sobra de Bruna, do Uninorte, recuperou a bola e marcou 8 a 0 para a instituição pública. E com mais uma chance, ela aproveitou e marcou o nono gol da equipe alviverde. Para fechar a partida, a jogadora Raquel não desperdiçou um rebote e fechou o placar em 10 a 0 para o time da Ufam, que venceu de lavada o Centro Universitário.

JUAs

Nos próximos dias, será a vez do JUAs apresentar as disputas de badminton, atletismo, natação e xadrez. Segundo a presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud), que é realizadora do evento, Lilian Valente, as disputas iniciaram a todo vapor e foi um aperitivo do que está por vir, um evento competitivo e de qualidade técnica.

Com informações da assessoria