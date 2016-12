Jogos da 38ª rodada do Brasileirão têm homenagens às vítimas do voo da Chapecoense

Os jogos da 38ª rodada do Brasileirão, neste domingo (11), vão ter um protocolo especial em homenagem às vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, que caiu a caminho de Medellín, na Colômbia, e tirou a vida de 71 pessoas. Assim como aconteceu na final da Copa do Brasil, está prevista uma série de ações para os momentos que antecedem às partidas.

Arbitragem usará camisa estampada com o escudo da Chapecoense, times levarão o mesmo emblema em seus uniformes, assim como a bola do jogo, além das bandeiras das equipes irão a campo as da Chapecoense, do Brasil e da Colômbia.

Minuto de silêncio com toque militar, enquanto imagens em memória das vítimas serão mostradas no telão. Durante o minuto de silêncio, os jogadores ficarão no centro do campo, com representantes da imprensa, pois também serão homenageados os jornalistas que morreram na queda do avião.

As crianças que entram com os jogadores usarão uma camisa com a mensagem: “Força, Chape”.

Com informações da CBF