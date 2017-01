Jogo inspirado em detento amazonense foi criado por autodidata paulista

Brayan Bremer foi de detento à celebridade da web em instantes. Passou por um túnel, postou uma foto no Facebook e pronto, se transformou em um dos assuntos mais comentados da internet, na última semana. Agora, o “preso famosinho” virou personagem de um jogo para smartfones.

O fugitivo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) ganhou fãs nas redes sociais após postar selfies da fuga.

Bremer ainda não foi preso e continua fugindo da polícia. Foi por isso que um “fã” paulista resolveu desenvolver um jogo para celular onde o objetivo é prender o fugitivo mais famoso Amazonas.

De acordo com o criador do jogo, o paulista Igor Souza, de 20 anos, a ideia de criar o “Brayan Brake” se inspirou na série de TV “Prision Brake”. Mas o insight de criar a brincadeira veio a partir de fotos mostradas pela namorada dele, dos “memes” que circulavam nas redes sociais.

“Ela me mostrou vários ‘memes’ muito engraçados no Facebook. Foi daí que veio o insight. Mas antes de começar a desenvolver o jogo dei uma pesquisada no assunto para ver como ia trabalhar”, contou.

Simples e rápido

O jogo é simples, mas divertido. Consiste em fazer Brayan pular vários muros em uma corrida constante e cada vez mais rápida. Cada muro representa um ponto.

O jogo desenvolvido em apenas 12 horas e lançado na segunda-feira (9). Ele já tem quase 500 downloads nesses três primeiros dias. Seu desenvolvedor espera que a ideia tenha tanto sucesso quanto seu personagem principal

Pelo menos é o que espera Igor que é autodidata em criação de jogos para celulares. “Minha empresa, a ‘2D Viral’, como o próprio nome sugere, trabalha com assuntos que bombam nas redes sociais. Não dá para perder o time”, disse o criador de outro jogo com base em virais da internet, o “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, lançado em 2016.

“Brayan Break” está disponível para aparelhos Android na loja oficial do Google, a Play Store. Divirta-se!

Gabriel Costa

EM TEMPO