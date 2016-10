Jogo ‘Flamengo X Fluminense’ pela 30ª rodada do Brasileiro não será mais na Arena da Amazônia

Horas depois de anunciar o clássico entre Flamengo X Fluminense na Arena da Amazônia para o próximo dia 12, a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) informou que o jogo não mais acontecerá em Manaus.

A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, foi anunciada pela pasta após a confirmação dos representantes do time Tricolor, por volta das 18h de ontem. Entretendo, pouco tempo depois, a Sejel foi comunicada pela direção do Fluminense que o clássico havia sido transferido para o estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Em nota, a Sejel informou que seguirá em busca de outros jogos e eventos para a Arena da Amazônia, oferecendo opções que agradem a população amazonense e que possam movimentar economicamente o Estado.

Confira, na íntegra, a nota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

A diretoria de competições da CBF informa a definição de local e a mudança de data e hora do clássico carioca entre Fluminense e Flamengo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Por solicitação do Fluminense, a partida será no estádio Luso Brasileiro. Em relação à tabela original, no entanto, a data e o horário foram alterados. O confronto foi adiado o dia 13 deste mês, às 21h.

A mudança foi realizada para atender pedido do Flamengo para utilizar jogador convocado para a Seleção Brasileira, sem prejuízo técnico para as duas equipes e com a anuência da emissora detentora dos direitos.

Com informações da assessoria