Jogo entre Vasco e Flamengo termina em confronto com a PM; um torcedor morreu  

Revoltados com a derrota do Vasco por 1 a 0 para o Flamengo (gol de Everton, aos 18 minutos do segundo tempo), na noite deste sábado (8), em São Januário, pela série A do Campeonato Brasileiro, torcedores vascaínos entraram em conflito com a polícia e houve registro de violência no estádio e nas ruas próximas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que na noite de ontem uma pessou chegou morta, com perfuração de projétil e sem identificação, ao Hospital Municipal Souza Aguiar, após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A SMS informa também que outros três feridos por bala chegaram ao hospital, sendo que dois já foram liberados e um permanece internado, atingido na coxa esquerda.

Logo após o fim do jogo, torcedores do Vasco arremessaram objetos no campo, inclusive cadeiras, para impedir a saída do time do Flamengo. A polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo e de pimenta e o conflito se intensificou.

Durante a confusão, torcedores também tentaram invadir a cabine da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde estavam o narrador Carlos Borges e o comentarista Waldir Luiz, que tiveram que deixar o local até que os ânimos se acalmassem. Eles conseguiram voltar para terminar a transmissão, mas tiveram que deixar o local às pressas porque havia ameaça iminente de invasão da cabine.

Ao longo do jogo já havia registro de brigas entre torcedores vascaínos e flamenguistas, que foram contidas pela polícia. A polícia prendeu pelo menos um torcedor com a camisa do Vasco que tinha sangue no rosto e foi algemado no meio do gramado.

Tabela

Com a vitória, o Flamengo subiu da terceira para a segunda colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O líder é o Corinthians, com 32, após derrotar a Ponte Preta, em outro jogo da noite de sábado, na capital paulista, por 2 a 0. O Vasco permanece em sexto lugar, com 16 pontos. Em Goiânia o Vitória derrotou o Atlético Goianiense por 2 a 1, e deixou a zona de rebaixamento, com 12 pontos ganhos, colocando o rival Bahia, que caiu para o 17 lugar, com 11 pontos. O Atlético Goianiense é o último colocado, com sete pontos.

Jorge Wamburg e Akemi Nithara

Agência Brasil