Jogo dos sonhos: crianças com paralisia cerebral participam de futebol adaptado no AM

Torcida agitada e fogos de artifício anunciando a entrada dos jogadores que ficam enfileirados enquanto o hino nacional é executado. A cena, idêntica a de uma partida de futebol profissional, ocorreu ontem (23) no Centro Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, durante o “Jogos dos Sonhos”. A atividade reuniu 15 alunos com paralisia cerebral da unidade ensino em um jogo diferente. Em cadeiras de rodas, os estudantes foram conduzidos durante a disputa por jogadores do Fast Clube e Abílio Nery, campeões amazonenses de futebol e futsal, respectivamente.

O futebol adaptado é realizado semanalmente na escola e, nesta última partida do ano, as estrelas do esporte no Estado foram convidadas para serem uma espécie de avatar, proporcionando uma atividade física no imaginário dos alunos. De acordo com o idealizador dos Jogos dos Sonhos e Mestre em Educação Física, Alexandre Romano, as crianças vivenciam a sensação de participar de uma “pelada”, e têm um alto desenvolvimento cognitivo e social durante a brincadeira.

“Nós pensamos em criar um futebol para essas crianças porque a gente percebeu que eles adoram o esporte. Então a gente adaptou tudo. Pensamos na bola, nas regras e esse esporte nasceu aqui dentro da escola. Melhora a parte social e a percepção cognitiva, porque eles entendem, são inteligentes. Pensa que uma pessoa dessa está aprisionada numa cadeira e aqui ela, simbolicamente, imagina que está jogando. Esse é o principal ganho, além da autoestima”,

A partida

Antes da entrada em quadra, a agitação das crianças demonstrava a alegria deles em participar da atividade. O jogo cumpriu todo o protocolo de uma partida oficial, e contou com a participação dos árbitros Lauro Marques e Francisco Ferreira, da Federação Amazonense de Futsal.

A quadra foi adaptada para a atividade. Cones delimitavam o espaço de jogo. A trave foi bem menor do que a tradicional e jogo foi praticado com bolas de ginástica. Bastante disputada, a partida terminou em 2 a 2.

Mãe de Ives Filho, 16, que marcou um dos gols do time do Abílio Nery, a dona de casa Úrsula Melo, 42, vibrou com a atividade. Vascaína, ela vestiu o filho com a blusa do time cruz-maltino e se emocionou ao ver a alegria da criança.

“Cada atividade que ele participa, que se socializa, que há uma interação com os colegas, ele melhora muito. Ele fica mais disposto, melhora a respiração, a postura. Há uma melhora no comportamento, na parte fisiológica, além de proporcionar felicidade para eles. Como a qualidade de vida deles é comprometida, isso faz eles se sentirem plenos por algum momento. Eles se sentem fazendo o gol.”, falou.

Artilheiro do jogo com dois gols, Francisco Oliveira, 16, ficou vaidoso com o feito. “Sim, eu fiz os gols. Sou muito bom e gosto de brincar aqui”, disse.

Emoção

O meia Roberto Dinamite, do Fast, á um jogador experiente. Além do futebol local, já jogou no Rabotnicki, da Macedônia, onde teve a honra de disputar a Uefa Champions League, principal torneio de clubes da Europa. Mesmo com toda essa “rodagem” no mundo da bola, ele confessou que ficou emocionado ao participar dos Jogos dos Sonhos. A atividade, aparentemente simples, levou o atleta a fazer uma autorreflexão.

“Eu acho que isso é uma oportunidade única em nossas vidas, porque são nesses momentos que a gente percebe que o amor prevalece em tudo. Nós, seres humanos, muita das vezes nos apegamos a coisas fúteis e nesses momentos a gente vê que futilidade, de fato não tem valor nenhum. Esse simples gesto de vim aqui está sendo maravilhoso. Agradeço a Deus por essa oportunidade. É um momento único. Eu já vivi muitas experiências jogando, mas isso aqui é um momento único e vai ser inesquecível e vou guardar para o resto da minha vida”, disse Dinamite.

Thiago Botelho

Jornal EM TEMPO