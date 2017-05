Jogadores do São Raimundo estão com salários atrasados

Sem receber há quatro meses, os jogadores do São Raimundo ameaçam não entrar em campo na partida com Nacional, no sábado, 13, às 15h, na Arena da Amazônia, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Amazonense. Com elenco formado em sua maioria por atletas locais -remanescentes da primeira formação, que teve uma base da equipe sub-19 de Fonte Boa, dispensados ainda na primeira fase da competição-, eles ainda não sabem o que é ter o dinheiro desde a pré-temporada.

Na véspera de completar 100 anos, o Tufão da Colina realiza uma das piores campanhas em toda sua história no futebol amazonense. São 13 jogos disputados, com apenas um empate, com 12 derrotas, tendo o pior ataque com seis gols marcados e a defesa mais vazada com 39 gols sofridos. Com a campanha, a equipe já está rebaixada para divisão de acesso do Estadual.

O atacante Marquinho, revelado no Nacional e com passagem pelo São Francisco-PA, disse que o elenco está decidido a não entrar em campo no sábado.

“É difícil fazer isso, porque não queremos prejudicar em nenhum momento o São Raimundo e nem ser ingratos com a torcida, mas o que temos de fazer é isso. Deixando de ir para o jogo, a diretoria vai saber o que é ruim, o clube será prejudicado. Todos da diretoria receberam mensagens em seus telefones sobre o nosso problema”, disse o jogador.

Vamos conversar

O diretor de futebol do São Raimundo, Antônio Fiola, admitiu o atraso nos salários e afirmou que numa reunião com a presença de Cícero Custódio (Sassá) e Josildo Oliveira, houve o comprometimento deles de pagar o salário dos jogadores. Apesar disso, ele disse que vai se reunir hoje com os jogadores para resolver a situação.

“O dinheiro da emissora que faz a transmissão era para pagar e eles acertaram que iriam pagar todo mundo. Nós temos que pagar e todos vão receber, temos que resolver isso. Vamos conversar com os jogadores locais hoje à tarde sobre esse pagamento dos salários atrasados”, garantiu.

Convidado para assumir a diretoria do São Raimundo ainda no primeiro turno, mas alegando que não foi empossado oficialmente, Cícero Custódio (Sassá), que atua como colaborador, disse que os salários atrasados são culpa da diretoria anterior. De acordo com ele, sua parte seria no valor de R$ 10 mil, sendo que já passou R$ 4 mil para o pagamento de algumas despesas e o restante será pago aos jogadores.

“Conversei com Mozart Carlos, ex-presidente e atualmente no departamento jurídico do clube. Nós vamos conversar com todos jogadores amanhã (hoje). O problema é que a direção passada deixou tudo no fogo, ou seja, essa dívida”, disse.

Paulo Rogério

EM TEMPO