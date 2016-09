Jogadores do São Paulo prometem reação contra ameaça de rebaixamento

As derrotas sofridas nos confrontos com Atlético-PR e Vitória -recheadas pela eliminação na Copa do Brasil diante de um adversário da terceira divisão- voltaram a criar um clima de preocupação no São Paulo. A zona de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro está novamente perto, o que torna urgente a reação.

Sob pressão, os jogadores falam em fazer valer o tamanho do clube do Morumbi. Segundo eles, é hora de buscar uma posição mais apropriada na tabela do que a atual -a 12ª, com apenas quatro pontos de vantagem sobre o grupo do Z-4.

“Perguntam muito se estou preocupado. Pela pontuação, sim. Mas o São Paulo é um clube muito grande. Precisamos colocar essa grandeza dentro de campo, nas partidas, e somar o máximo de pontos possível”, afirmou o goleiro Denis.

A próxima oportunidade para isso aparecerá neste sábado (1º). A equipe tricolor receberá o vice-líder Flamengo, no Morumbi, e ganhará fôlego se demonstrar a força que promete diante de um dos principais concorrentes ao título.

“É um jogo muito importante, o time deles vem bem na competição. Não estamos em uma situação confortável e precisamos prevalecer dentro da nossa casa. Os três pontos são realmente importantes”, disse Denis.

Força em casa

Voltar ao lar é algo que anima os comandados de Ricardo Gomes. Se os três últimos jogos foram amargos longe de São Paulo, o histórico recente na capital paulista gera otimismo.

A equipe do Morumbi ganhou alguma distância da zona de rebaixamento ao vencer Figueirense e Cruzeiro como mandante, na primeira quinzena deste mês. Agora, conta com o apoio dos torcedores para voltar a respirar.

“Vamos usar tudo o que for positivo. Essa é a hora de pegar a torcida e tudo o que está a nosso favor. Precisamos do resultado e esperamos fazer mais um bom jogo”, comentou Denis.

Para maximizar o mando de campo, o time vai treinar no Morumbi nesta sexta (30). Todos os cuidados são tomados para que o aniversário de 56 anos do estádio, sábado, não tenha uma celebração amarga.

A importância de aproveitar o lar é ainda maior se levado em conta que a partida contra o Flamengo será a única em um período de um mês no local. O São Paulo jogou pela última vez no Morumbi em 15 de setembro e só voltará ao estádio em 22 de outubro.

