Jogadores do interior reforçam Fast para Copinha de janeiro

Há três semanas se preparando para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início de janeiro, o Fast Clube conta com um total de 27 jogadores, mas principalmente aposta nos valores e talentos que surgem do interior do Amazonas. O Tricolor de Aço treina apenas a parte física, mas a partir do próximo mês começa o trabalho com bola, pois a meta é realizar uma boa campanha, considerado a maior competição de base do futebol brasileiro.

Um dos destaques oriundo do interior, é o goleiro Miguel Nascimento dos Santos, 19, 1m 82cm, revelado pelo Nacional Borbense no futsal, mas depois jogando no profissional do Camaleão de Borba, pelo Campeonato Amazonense da Série A, ano passado. Outro jogador que promete boas surpresas, é o volante Judá Aguiar da Silva, 18, cria do Princesa do Solimões, na categoria sub-10 até chegar no profissional do Tubarão do Norte.

Sonho

Eleito o melhor goleiro do Campeonato Amazonense júnior deste ano, o goleiro Miguel, há um ano morando em Manaus, veio de Borba, para realizar seu sonho de ser jogador de futebol, mas agora treina para ajudar o Fast em fazer uma boa campanha na Copa São Paulo.

“É uma expectativa muito boa treinar com esse grupo do Fast, que se prepara para Copinha. Sempre estou de cabeça erguida, trabalhando sério para chegar ao meu objetivo. Estou consciente do que estou fazendo, e se Deus quiser vamos chegar lá e fazer um bom trabalho na competição”, disse o jogador, que tem como ídolo, o goleiro Jeferson, do Botafogo, para superar as dificuldades de alguém que vem do interior.

“Vir do interior, jogar em um clube grande da capital e depois sair para uma competição nacional, jamais esperava isso. Agradeço muito a Deus, pois é uma satisfação representar meu município de Borba em São Paulo”, comentou.

Para o volante Judá, desde quando recebeu a ligação de que faria parte do grupo do Tricolor de Aço, que se prepara para maior competição de base do país, é algo fascinante, pois representa para ele a conquista até agora de um sonho de menino.

“Para mim sempre foi um sonho disputar a Copa, mas como Manacapuru é distante de Manaus, nunca imaginava que isso poderia acontecer. Sempre trabalhei forte em toda minha vida, botei na minha cabeça que tinha capacidade de participar do torneio. O torneio é uma vitrine para mim, para meus companheiros, além de ser a chance de fazer um bom campeonato e colocar o Amazonas em destaque na Copinha”, contou o jogador, que se inspira no craque da Eslováquia, Marek Hamsik, que joga no Napoli.

