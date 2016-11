Jogadores do Atlético Nacional pedem que o título seja dado à Chapecoense

Os jogadores do Atlético Nacional pediram que o título da Copa Sul-Americana seja entregue à Chapecoense. As equipes se enfrentariam nesta quarta-feira (30) em Medellín no primeiro jogo da final do torneio, mas um acidente aéreo em La Unión, cidade próxima a Medellín, vitimou ao menos 75 pessoas, quase todas ligadas ao time catarinense.

“Tomaremos isso como aviso de Deus para seguir melhorando nossa vida pessoal, seguir acreditando em nós mesmos. Vamos esperar a determinação da Conmebol, mas nós queremos que declare obviamente campeão a Chapecoense. E depois vamos ver o que acontece. A iniciativa é nossa e do mundo do futebol. Esperamos que a Conmebol tome essa decisão”, disse o lateral Gilberto Garcia em nome de todo o elenco do clube em entrevista à TV local WinSports.

Folhapress