Jogadores de futebol deixam o Amazonas em busca de oportunidades

Wesley Napão, 20, atacante do Manaus FC. Antônio Hayllan, 20 anos, meia-atacante do Nacional-SP. E Roberto Dinamite, volante do Fast Clube. O que eles tem em comum? Ambos são jogadores de futebol, amazonenses, conhecedores da realidade das categorias de base, que buscaram – um ainda busca –, longe daqui, ser reconhecidos fazendo aquilo que mais amam, exercendo a profissão que escolheram.

Campeão pelo Nacional no infantil em 2012 (sub-16) e pelo Manaus FC no juniores (sub-20) em 2016, o atacante Wesley Napão foi artilheiro por onde passou. Após a conquista com o Leão da Vila Municipal, há cinco anos, começou a vislumbrar a possibilidade de vestir a camisa do elenco profissional do clube, mas a falta de oportunidade o obrigou a buscar a realização do seu sonho em outro Estado.

“O time era muito bom. Na época, a gente pensava que teria espaço. Fomos para a Copa Rio (torneio disputado na ‘Cidade Maravilhosa’) e quando voltamos o Nacional não queria mais saber da gente, desfez todo o time. Além de mim, o elenco contava com o Werley e o Guanair, que hoje fazem parte do elenco profissional do Fast. Em 2013, fui para o Bahia e em 2015 para o Fortaleza”, conta Napão.

Sem “vingar” nos times do Nordeste, o centroavante voltou para Manaus em 2016. Já sem muitas esperanças de se tornar jogador de futebol, recebeu um convite do Manaus FC e aceitou o desafio. Sempre envolvido com o “time de cima”, o jogador disputou seis jogos e marcou dois gols. Mais consolidado com profissional – renovou com o Gavião do Norte para a disputa do Estadual 2017 –, ele reclama das dificuldades vividas na base baré.

“O que falta para a base daqui é estrutura. Está certo que o nosso futebol não ajuda, não tem patrocínio e todas essas coisas. Eu joguei fora, todos os clubes de lá têm parceria com academias, um calendário melhor. Aqui só temos um campeonato que dura dois meses e pronto, acabou. Não tem como o dirigente avaliar os jogadores sem sequência, para ser aproveitado no profissional”, analisa o atacante.

Sonho alto

Em 2015, o meia-atacante Hayllan surgiu com destaque no Operário-AM durante o Campeonato Amazonense. O bom rendimento dentro das quatro linhas chamou a atenção do Leão da Vila Municipal, que decidiu contratar o jogador. No CT Barbosa Filho, porém, ele foi pouco aproveitado, entrava apenas na parte final dos jogos e, apesar de corresponder dentro de campo, nunca teve sequência no time titular.

“Nosso futebol está nesse nível, acredito eu por conta das pessoas que comandam, que nunca dão o devido valor a quem merece. Acho que fui muito pouco valorizado, não só eu, vejo o Tiago Verçosa, o Railson (ambos no Fast), todos bons jogadores e poucos valorizados. A única saída é sair daí. Acho que nem daqui a 50 anos isso não vai mudar, até chegarem à conclusão que a base é importante”, acredita o jogador.

Frustrado com as poucas chances entre os profissionais, o manacapuruense, que passou dois anos nas categorias de base do Goiás, decidiu sair de Manaus e hoje veste a camisa de um outro Nacional, o de São Paulo. Sem entender os motivos pelos quais os pratas da casa raramente são aproveitados, nem sequer passa pela cabeça de Hayllan voltar para atuar em Manaus.

“Não, tão cedo não quero pisar aí. Para quem saiu e ter que voltar é como se tivesse dando um passo atrás. Quero, quem sabe, encerrar a carreira num clube daí. Espero que Deus me abençoe e me dê a oportunidade de alçar voos maiores na minha carreira. Infelizmente, aí você pode fazer 20 gols no campeonato e ninguém te vê, você pode ser o Neymar ou Pelé, mas ninguém te vê”, lamenta o meia-atacante.

André Tobias

EM TEMPO