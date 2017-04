Jogadoras da seleção brasileira de futebol visitam escola na Zona Leste

Em solo baré para a disputa do primeiro amistoso de 2017, contra a Bolívia, no próximo domingo (9), na Arena da Amazônia, as jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino, Beatriz Zaneratto e Mônica Hickmann, visitaram, nesta quinta-feira (6), a Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga (CMPM IV), localizada na Zona leste de Manaus. Na ocasião, as jogadoras conheceram a estrutura da escola e puderam interagir com os estudantes, que ficaram entusiasmados com a oportunidade de conhecer pessoalmente dois importantes nomes do esporte brasileiro.

Em uma rápida conversa com os estudantes, a zagueira da seleção, Mônica Hickmann, falou sobre a importância da conciliação do esporte e da educação e agradeceu por ter sido tão bem recepcionada pelos estudantes. “O esporte está muito ligado à disciplina, à educação dentro da sala de aula e um pouco da diversão associada à disciplina fora dela. Para mim, a educação sempre foi muito importante, pois no esporte temos que respeitar regras para que uma partida aconteça. Então, esses momentos fazem todo sentido e para a criançada é só um incentivo a mais na educação. É um prazer enorme estar aqui representando a seleção mais uma vez. Estou muito feliz e grata por estar aqui com vocês”, afirmou Mônica.

A jogadora Beatriz Zaneratto também expressou a sua gratidão por ter sido tão bem recebida na escola e pela alegria dos estudantes com a chegada das duas. “É uma honra estar aqui representando a seleção, vendo a alegria das crianças ao receberem a gente. Ficamos muito felizes. Gostaria de agradecer o carinho de todos, pela recepção em Manaus e aqui na escola. Agradeço de todo o meu coração por esse momento”, ressaltou a jogadora.

Ao final da visita, as jogadoras distribuíram alguns ingressos do jogo contra a Bolívia aos estudantes, que puderam também tirar fotos com as atletas.

Equipe de Futsal

Comandada pelo professor de educação física, Reinaldo Thompson, a equipe de futsal feminino do CMPM IV conta com 48 integrantes e tem se destacado em diversas competições a nível estadual e nacional. A conquista as medalha de ouro nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), em 2015 e 2016, e nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), foram algumas das realizações mais recentes da equipe.

De acordo com o professor e técnico do time, o sucesso da equipe tem incentivado também as estudantes a manter o foco nos estudos. “Esse trabalho é muito positivo, pois tem como foco não apenas o esporte, mas a educação, visto que um dos principais requisitos para estar na equipe é manter o rendimento escolar sempre acima da média e isso tem possibilitado que essas meninas sejam excelentes alunas e atletas”, explicou o professor Reinaldo Thompson.

Um dos destaques da equipe é a estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, Layana Miranda da Silva, 14, que está treinando futsal há pouco mais de um ano e também é praticante da modalidade de luta olímpica. Para ela, o esporte tem sido algo muito positivo.

“Para mim, o esporte é muito importante, não só pela qualidade de vida, mas pela disciplina, principalmente nos estudos, o que tem me ajudado muito a prestar mais atenção nas aulas e me empenhar, realmente, em ser uma boa aluna. O esporte abre muitas portas e o meu objetivo é que isso me ajude a conseguir fazer uma faculdade”, contou Layana.

Realização de um sonho

Quanto à visita das jogadoras da seleção brasileira, Layana afirma que é a realização de um sonho. “Estou muito feliz por estar participando desse momento. É mais um sonho sendo realizado. Não sei nem explicar a importância desse momento, estou muito emocionada”, afirmou a estudante, entusiasmada.

