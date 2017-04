Jogador do Fast sofre convulsão e partida é adiada

O que prometia ser um grande clássico entre Fast e Nacional, no tradicional Pai e Filho, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Amazonense, se tornou um drama dentro e fora de campo num lance que deixou a todos preocupados com o atacante Charles, do Fast.



O jogo marcado na Arena da Amazônia, em Manaus, foi cancelado por pedido da diretoria do Fast Clube, alegando não haver clima para prosseguir na partida. A decisão foi acatada por representantes do Nacional e o árbitro Odson Santos da Silva. Além disso, ficou decidido, que o jogo terá prosseguimento neste domingo, 30, às 16h, no mesmo local, na Arena da Amazônia, com portões abertos.

Lance

Com menos de dois minutos de jogo, próximo ao banco de reservas do Nacional, o zagueiro Victor, do Nacional, subiu junto com Charles para disputa de bola de cabeça, mas no final o jogador adversário em um lance acabou atingindo fortemente o rosto do jogador Charles, causando um afundamento da parte óssea do rosto. Depois de ser atendido por médicos dos dois clubes, inclusive com massagem cardíaca, o jogador foi conduzido ao SPA do Alvorada, aparentemente com uma contusão muito grave.

Com passagens por vários clubes do futebol amazonense, principalmente pelo Nacional, o Dr. Francisco Malheiros, membro da comissão médica da CBF, estava na Arena da Amazônia, mas trabalhando como voluntário. De acordo com o medico, o jogador sofreu uma convulsão, oriunda da contusão que sofreu no momento do lance.

“Ele teve uma pancada muito no osso que protege a massa encefálica, com isso, ele teve uma crise compulsiva, igual a uma crise epilético, ou seja, que treme, perde a consciência, os músculos relaxam e contraem. Essa fase que ele fica é perigosa, porque poderia ter uma parada respiratória ou cardíaca. Quando cheguei próximo ao jogador ele estava na fase de inconsciência e crise convulsiva. Ainda bem que ele não mordeu a língua, porque iria sangrar e seria pior”, relatou

Sem condições

O treinador do Fast Clube, João Carlos Cavalo, depois da partida visivelmente emocionado, disse que não tinha condições da partida seguir, pois os jogadores estavam com pensamento voltado a situação do jogador removido ao hospital.

“Diante de tudo que aconteceu nós vimos uma situação muito constrangedora. Nós convivemos todos os dias com o Charles. Ele é um cara sempre alegre e brincalhão, e não tinha como continuar com a partida da maneira como ele saiu dentro de campo. Nós conversamos com o árbitro e o Nacional, onde ambos entenderam que não teria como realizar o jogo”, lamentou.

De acordo com treinador do Nacional, Arthur Bernardes, foi a medida mais correta, pois não havia mais clima para seguir dentro de campo, devidos ao fato ocorrido com jogador adversário.

“Nós temos que ter bom senso e procurar ajudar, mas principalmente entender que isso aqui é esporte e ninguém é inimigo, e muito menos queremos o mal das pessoas. Se eles estão dizendo que não tem condições, tem uma série de fatores sobre isso, mas não podemos ser injustos de algo que foge de mim”, disse.

No início da noite, o diretor de futebol do Fast Clube, Rodrigo Novaes, informou que o jogador foi transferido ao Hospital João Lúcio, para uma bateria de exames para detectar a gravidade da contusão. Segundo o dirigente, Charles, estava entubado e seu estado estava estável.

Paulo Rogério Veiga

EM TEMPO