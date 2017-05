Jogador de futebol troca Zona Leste de Manaus pela Europa

Mais de 8 mil quilômetros foi o espaço percorrido pelo jovem garoto de infância humilde Françoar Alves, 20, para chegar ao sonho realizado no mundo da bola. Ex-jogador do Fast Clube, onde foi campeão estadual em 2016, o garoto se destacou e despertou os olhos da gringada. Desde janeiro, o amazonense é o camisa 10 do NK Turnisce, time da terceira divisão do futebol esloveno. Ele saiu do bairro Mutirão, na Zona Leste de Manaus, para respirar novos ares abaixo de 0º C na pequena cidade de 3.386 habitantes e homônima ao clube.

O ligeiro armador passou por momentos de dificuldade antes de chegar ao futebol mais cobiçado do planeta. E as adversidades não pararam. Dentro de campo, sua equipe não tem empolgado os torcedores e ocupa atualmente a zona intermediária da tabela, com poucas chances de acesso à segunda divisão.

“O campeonato já estava rolando quando cheguei na cidade. O pessoal aqui gostou do meu futebol e estilo de jogo. Dão tudo por mim aqui”, diz com segurança e acreditando em estabilidade na Europa, mesmo sabendo que seu contrato termina no fim deste mês, juntamente com o término da competição.

O amazonense conta que já alcançou uma vitória muito grande. Por ser habilidoso, se tornou o ídolo da pequena torcida, por isso, já há especulações de uma possível naturalização, algo que ele vê com bons olhos.

“Já é difícil o futebol em Manaus, e sair para a Europa para mim já é uma vitória muito grande. Foi o país que abriu as portas para mim e me acolheu; me naturalizaria e jogaria com maior prazer. Muitos garotos sonham em estar no meu lugar e com uma oportunidade dessa. Aqui onde eu estou jogando aparecem olheiros de clubes da segunda e até mesmo da primeira divisão. Na Eslovênia, muitos sonham em jogar no Maribor, o maior detentor de títulos e mais popular clube do país, pois sempre está jogando a Champions Legue, que é a competição que todos sonham em jogar e sem dúvida mais importante

do mundo”, afirma.

Françoar lembra dos momentos de dificuldades, mas agradece aos pais por não deixar faltar o necessário na infância. “Meus pais são meus melhores amigos. Já houve momentos de dificuldade em que cheguei a emprestar o dinheiro do ônibus de vizinhos para ir treinar. As chuteiras, sempre eu pedia dos meus pais. Não eram as mais caras, porém, eles me davam uma chuteira de boa qualidade que cabia no bolso deles”, recorda.

Sobre possível mágoa pela falta de chance no time principal do Fast, o jogador enfatiza não existir nada da sua parte contra o clube. “Não tenho do que reclamar da entidade Fast Clube. Mas eu me sinto rejeitado por falta de oportunidades e por pessoas que acharam que não eu não tinha potencial e que me humilhavam, e olha onde eu estou, para a glória de Deus”, explica.

Em caso de encerrar a carreira como jogador profissional em solo manauense, Françoar aponta dois times de onde guarda com carinho fotos atuando em campo, camisas e muitos amigos.

“O Fast e o Rio Negro foram importantes para o meu salto no início de carreira. São duas histórias importantes para mim. Um dia volto para defender alguma dessas equipes. Fiz muitos amigos e tenho muitas saudades de Manaus”, diz o meia, que se espelha em Kaká, Philippe Coutinho e Messi.

O atual camisa 10 do NK Turnisce faz comparações com as estruturas futebolísticos de Eslovênia e Amazonas.

“Totalmente diferente. A disparidade entre ambos é percebível. Os clubes aqui, apesar de terceira divisão, são muito compromissados com tudo que acordam. É tudo muito certinho, tem horário para tudo e uma filosofia de trabalho rígida. Aqui tem torcida e prestígio nos jogos, coisa que o futebol amazonense tem que aprender muito”, observa.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO