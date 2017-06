Joesley volta ao Brasil e diz que não estava ‘passeando na Quinta Avenida’

O dono da JBS , afirmou em nota desta terça-feira (13) que está no Brasil desde domingo (11) e que havia saído do país para “proteger a integridade da sua família”.



Segundo ele, seus familiares sofreram “reiteradas ameaças” desde a divulgação da delação premiada que gravou conversa do empresário com o presidente Michel Temer.

“Joesley Batista estava na China -e não passeando na Quinta Avenida, em Nova York, ao contrário do que chegou a ser noticiado e caluniosamente dito até pelo presidente da República. Não revelou seu destino por razões de segurança. Viajou com autorização da Justiça brasileira”, diz a nota divulgada pelo empresário.

O comunicado diz que Joesley esteve nesta segunda (12) em Brasília, em reuniões, e nesta terça participou de encontros de trabalho em São Paulo.

“Joesley é cidadão brasileiro, mora no Brasil, paga impostos no Brasil e cria seus filhos no Brasil. Está pessoalmente à disposição do Ministério Público e da Justiça brasileiros para colaborar de forma irrestrita no combate à corrupção”, acrescenta o comunicado.

Folhapress