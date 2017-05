Joelma volta a Manaus no aniversário de 15 anos da banda Xiado da Xinela

Dia 14 de junho, quarta-feira, véspera de feriado, a rainha do calypso Joelma estará de volta a Manaus para fazer o show de lançamento do DVD “Avante”. O evento será no estacionamento do Shopping Manaus Via Norte, dentro da programação de aniversário da Banda Xiado da Xinela. A noite contará, ainda, com uma apresentação especial da aniversariante e com a participação de várias bandas locais.

De acordo com Evandro Jr., vocalista da Xiado da Xinela, a participação de Joelma no evento atende aos pedidos dos fãs da cantora.“Desde o nosso aniversário que teve a dupla Simone e Simaria, em 2015, muita gente pediu o show da Joelma, mas não conseguimos conciliar a data. Só agora deu certo!”, comenta destacando que a cantora tem um fã-clube imenso no Amazonas.

Joelma vai apresentar o show do DVD “Avante”, o primeiro da carreira solo, repleto de canções com mensagens de “volta por cima”, como “Novo amor”, “Mulher não chora”, “A página virou” e “Chora não coração”, além do hit dançante “Voando pro Pará” e alguns sucessos da antiga banda como “Imagino”, “Dançando calypso” e “Pra me conquistar”.

Já a aniversariante Xiado da Xinela apresentará um show especial, fazendo uma viagem pelos 15 anos de carreira. Grandes sucessos da banda como “Lembranças do karatê”, “Kung fu”, “Chá de colher”, “Não força não”, “Puxa metal”, “Brincar”, “Não duvide do meu amor”, “Chegou o Barão”, “Invejoso (Estourado)” e “Chega de sofrência” estão no repertório, assim como as novas músicas de trabalho, “Fofoqueiro” e “Boneca de mola”.

“A Xiado estreou no dia 5 de junho de 2002 voltada para o forró pé de serra. Ao longo da carreira houve várias mudanças e atualmente a banda tem um repertório mix, com interpretações de sucessos de diferentes gêneros musicais em ritmo de forró. No nosso show de aniversário vamos lembrar toda a nossa trajetória e finalizar com o que é sucesso no momento”, pontua Evandro Jr.

Ingressos

Os ingressos do primeiro lote já estão à venda no site shopingressos.com.br, nas lojas Rommanel (Shopping Manaus Via Norte e Sumaúma), Disco Laser (Henrique Martins), Acesso Celulares (Rua Rosarinho, no São José) e no Lanche do DJ Evandro Jr (Av. Tefé, no Japiim), ao preço de R$ 30 (pista/meia), R$ 60 (front stage/meia) e R$ 120 (Camarote Premium/meia, com open bar de água, refrigerante e cerveja, de 20h até 1h).

Serviço

O que é: Show da Joelma no aniversário de 15 anos da Xiado da Xinela

Quando: 14 de junho, quarta-feira, véspera de feriado, a partir das 20h

Onde: Estacionamento do Shopping Manaus Via Norte

Quanto: R$ 30 (pista/meia), R$ 60 (front stage/meia) e R$ 120 (camarote premium/meia, com open bar de água, refrigerante e cerveja, de 20h até 1h).

Onde comprar: No site shopingressos.com.br, nas lojas Rommanel (Shopping Manaus Via Norte e Sumaúma), Disco Laser (Henrique Martins), Acesso Celulares (Rua Rosarinho – São José) e no Lanche do DJ Evandro Jr (Av. Tefé – Japiim).

Informações: (92) 99209-5134

Com informações da assessoria