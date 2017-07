Jôci Carvalho é atração do Arraial de Urucará

Jôci tem mais de 15 anos de carreira – Divulgação

A 270 km de Manaus, os mais de 15.780 habitantes de Urucará comemoram o Arraial de Sant’ana com diversas atrações especiais. Jôci Carvalho é o nome que comanda o sertanejo feminino durante os dias 21 e 22 de julho.

Com mais de 15 anos de carreira, Jôci carrega uma bagagem de experiências sólidas. Muitos shows de Carnaval, Flash Back, MPB, Forró até o Sertanejo, atualmente. No palco, pelo fato de sempre lidar com públicos de mais de 70 mil pessoas, ela domina; e promete que o Arraial de Urucará vai pegar fogo ao som dos hits do Sertanejo que tocam nas rádios.

“Vou levar as novidades do Sertanejo na sexta, além de retrô e também algumas músicas típicas de arraial, na pegada do Mastruz com Leite.

Já no sábado, pretendo apresentar além do sertanejo uma hora de mix passeando por vários ritmos. Vai ter até a paradinha da Anitta e o Taquitá da Claudia Leitte. Agito total”, diz a cantora amazonense.

O evento acontece na Praça de Sant’ana com programação de 21 e 22 de julho, a partir das 23h. Ouça músicas e saiba mais sobre Jôci Carvalho no site www.jocicarvalho.com.br ou nas redes sociais Facebook @carvalho.joci e Instagram @jocicarvalho.oficial. Contatos para shows (92) 99166-4388.

