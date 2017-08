João Doria recebe Câmara Alemã em SP para parceria com ‘Cidade Inteligente’

Prefeito de São Paulo recebe empresários da Alemanha-foto: divulgação

A Câmara Brasil-Alemanha (AHK São Paulo) realizou ontem (24 de agosto) uma Reunião-Almoço com palestra do Prefeito de São Paulo, João Doria. O objetivo do evento, que contou também com a presidência e a diretoria da AHK, além de executivos e representantes de empresas alemãs associadas à Câmara, foi alinhar possíveis parcerias e ações entre as tecnologias e iniciativas alemãs e a prefeitura de São Paulo.

Cidade Inteligente

Antes da Reunião-Almoço, a Câmara preparou uma surpresa ao prefeito com a exposição “Cidade Inteligente”, que contou com estandes de parceiros e empresas associadas que trouxeram para o momento algumas soluções inovadoras para o desenvolvimento da cidade.

Os expositores foram BASF, Bosch, Câmara Brasil-Alemanha (Iniciativa Startups Connected), Commerzbank, Drees & Sommer, Faber-Castell, GIZ (Agência Alemã para Cooperação Internacional), Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Mercedes-Benz, Rödl & Partner, Roland Berger, SAP, Siemens e Volkswagen.

Empresas alemãs

Dr. Wolfram Anders, Presidente da Câmara, expôs a importância da capital paulista na relação Brasil-Alemanha. “Vale ressaltar que cerca de 900 empresas, das 1.400 alemãs no Brasil, estão no Estado de São Paulo e 500 delas nesta cidade. Assim, São Paulo é também a cidade com maior concentração de empresas alemãs fora da Alemanha e a Câmara Brasil-Alemanha representa a economia alemã oficialmente no Brasil.” Dr. Anders ainda lembrou que as empresas alemãs são responsáveis por cerca de 10% do PIB Industrial brasileiro e empregam juntas cerca de 250 mil funcionários”.

Durante a ocasião, Dr. Anders presenteou o Prefeito João Doria com duas brochuras elaboradas especialmente para a visita. Uma delas, intitulada “Engajamento Social das empresas alemãs no Brasil”, traz uma listagem de projetos de empresas alemãs na área de Responsabilidade Social que somam investimentos acima de R$ 25 milhões (2016/2017). Além disso, as iniciativas documentadas também indicam números importantes como mais de 800 mil crianças e adolescentes atingidos, mais de 86 mil adultos impactados, apoio a 1.300 deficientes e 356 mil profissionais capacitados. Já a brochura “São Paulo Cidade Inteligente – soluções de empresas brasileiras e alemãs no Brasil” traz 13 propostas de empresas associadas para que São Paulo esteja cada vez mais alinhada ao conceito ‘Cidade Inteligente’.

Dr. Georg Witschel, Embaixador da Alemanha no Brasil, reforçou a relação econômica entre Brasil e Alemanha: “as empresas alemãs reconhecem o potencial brasileiro e vão continuar investindo no Brasil, em especial em São Paulo, que é uma cidade que pulsa uma economia robusta”.

Economia paulista

Apesar da recessão dos últimos tempos, segundo o Prefeito, é necessário acreditar em mudanças positivas e trabalhar para isso. Para Doria, o evento surge como uma importante plataforma de diálogo e ações. “Estamos lidando aqui em São Paulo com um déficit de 7,5 bilhões de reais, o que não é fácil. Porém acreditamos na economia pulsante da cidade e queremos zerar esses números até o final deste ano. Além disso, queria reforçar aqui nosso foco na área Social, com o intuito de combater a fome, o desemprego, os desabrigados e as drogas. Na área econômica, queremos gerar mais oportunidades, alinhadas à cidade digital. Temos o objetivo concreto de que vamos alcançar isso até 2020.” O prefeito reforçou que as metas são ambiciosas, mas que o trabalho será para o sucesso desse cenário.

O presidente da Câmara, Dr. Wolfram Anders, também acredita em alinhamento de ideias e interesses em prol da cidade inteligente. “As propostas que trouxemos aqui hoje poderão indicar o início de um debate em conjunto entre as empresas alemãs e a prefeitura para a contribuição de uma cidade cada vez mais conectada e moderna”, finalizou Dr. Anders.

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha



A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), que comemorou seu centenário em 2016, desenvolve um papel essencial no fomento das relações econômicas entre os dois países. É uma instituição que representa oficialmente a economia alemã no Brasil, atuando como base para o fortalecimento e a diversificação dos negócios de seus associados, na atração de investimentos para o Brasil, na ampliação do comércio bilateral e na cooperação entre países.

Suas atividades englobam ações como eventos, seminários e congressos sobre temas factuais e de interesse, rodadas de negócios, suporte a delegações, assim como o apoio com informações estratégicas, econômicas e institucionais. Além disso, disponibiliza uma vasta opção de publicações e revistas temáticas e especializadas, Livro de Associados, Brochuras Institucionais e Governamentais etc. A mesma importância tem o apoio aos negócios de seus associados, assim como a ampliação estratégica de suas atividades nas áreas de Formação Profissional, Inovação, Inclusão, Mineração, Meio Ambiente, Energia e Eficiência Energética.

A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, que atua em 11 cidades brasileiras, congrega 1.200 associados, entre empresas de capital ou know-how alemão instaladas no Brasil e companhias brasileiras e alemãs voltadas ao comércio exterior. Por meio da Câmara, os associados se beneficiam de uma rede de mais de 130 câmaras espalhadas em 90 países, além de 83 entidades do gênero na Alemanha.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

