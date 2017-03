João Campelo é reeleito presidente da Associação Amazonense de Municípios

O ex-prefeito de Itamarati, João Campelo (Pros), foi reeleito, nesta sexta-feira (31), presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), com dez votos de diferença em relação ao adversário, o prefeito de Manaquiri, Jair Souto (PMDB). O placar foi de 33 a 23 votos. A disputa acirrada entre o partido do governador José Melo e o do senador Eduardo Braga deixa evidente as articulações políticas em torno das eleições para 2018. Votaram 57 dos 62 prefeitos do Amazonas.

Cinco prefeitos não votaram (faltaram à eleição): Oneide Lopes (PMDB), de Japurá; Biquinho (PMDB), de Fonte Boa; Anderson Souza (Pros), de Rio Preto da Eva; Nonato (PDT), de Atalaia do Norte; e Chico Doido (DEM), de Iranduba. A posse aconteceu ontem mesmo, no início da noite.

Na ocasião, também foram escolhidos os membros do Conselho Fiscal, a ser composto pelos prefeitos Abrahão Lasmar (PSD), de Santo Antônio do Içá, David Bemerguy (PR), de Benjamin Constant, e Railan Barroso (Pros), de Eirunepé. Os três suplentes escolhidos foram Glenio Seixas (PMDB), de Barreirinha, Nathan Macena (Pros), do Careiro, e Rubem Barbosa (Pros), de Alvarães.

Ao falar sobre o resultado, João Campelo se diz satisfeito com a quantidade de votos e já adianta os próximos planos à frente da Associação dos Municípios. “Nos dias 14 e 15 de maio, estaremos em Brasília, reivindicando as bandeiras municipalistas. Iremos levar as demandas dos municípios do Amazonas para os ministérios competentes”, explicou.

Prioridades

Ele também enumerou que algumas das prioridades das cidades do interior do Estado envolvem, principalmente, logística e comunicação.

“Vamos aproximar mais o município da capital. Também vamos ampliar os nossos serviços da AAM, como Portal da Transparência e Portal dos Municípios. Nossa intenção é ampliar e prestar um serviços eficaz”, disse o presidente, que está no cargo desde junho de 2016, em substituição ao prefeito do município de Boca do Acre, que à época se desincompatibilizou do cargo porque concorreu à reeleição a prefeito na cidade.

Para Campelo, o resultado das urnas fortalece a democracia e mostra que a intenção é fortalecer a AAM e estreitar a relação dos prefeitos do interior com o governo do Estado, governo federal e Confederação Nacional dos Municípios (CNM). “Vamos continuar fazendo viagens itinerantes, ajudando, capacitando e contribuindo com a bandeira municipalista”, acrescentou.

