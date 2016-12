Jô Soares renova contrato com a Globo e retorna à emissora após ano sabático

A Globo renovou nesta quinta (22) o contrato do apresentador Jô Soares, que encerraria seu vínculo com a emissora no fim deste ano. A informação foi confirmada pela assessoria do canal. Jô retorna à emissora somente em 2018, após tirar um ano sabático.

O formato do novo programa -ou de uma eventual continuação do “Programa do Jô”- ainda não foi definido, e as propostas só serão analisadas no fim do próximo ano.

O apresentador se despediu de seu talk show na sexta passada (16), com a presença do cartunista Ziraldo, em um programa nostálgico.

O término do “Programa do Jô” havia sido anunciado em fevereiro e a derradeira temporada foi bem recebida, mantendo média de 6 pontos no Ibope da Grande SP (cada ponto equivale a 197,8 mil espectadores), a mesma alcançada em 2015.

Antes de renovar com a Globo, Jô chegou a ser cobiçado para voltar SBT. Silvio Santos manifestou interesse para que o apresentador assumisse a faixa dos finais de domingo em sua emissora, logo após seu programa e o de Roberto Cabrini, em horário parecido com o ocupado por Marília Gabriela.

Jô comandou a primeira versão de seu talk show -que se chamava “Jô Soares Onze e Meia”- durante 12 anos no SBT.

Já a Globo teria oferecido a Jô um quadro no “Jornal da Globo”, mas o apresentador não topou.

Ele já chegou a comentar que gostaria de continuar com o “Meninas do Jô” -às quartas, ele recebe jornalistas especializadas em política e economia para debater o noticiário da semana.

