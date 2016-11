Jô Soares deixa escapar qual é a bebida que tem dentro da caneca

Sem querer, Jô Soares revelou o que bebe em sua caneca. O entrevistador, que está na última temporada do ‘talk show’, recebia a atriz Danielle Winits, nesta terça-feira (8), sobre a participação dela no musical ‘Depois do Amor – Um Encontro com Marilyn Monroe’, quando deixou escapar qual é a bebida que toma em todos os programas.

A revelação aconteceu quando Jô começou a perguntar sobre o espetáculo. Nesse momento, o garçom do programa levou vinho para ele e para a atriz. Winitis aceitou, mas o apresentador recusou.

“Vinho para mim não, obrigado”, disse Jô.

“Ele já tem alguma coisa”, declarou Danielle Winits.

“Tenho meu guaraná aqui, e a gente pode brindar. Ih, falei que é guaraná”, afirmou Jô fazendo cara de assustado. “É mentira. É água”, completou.

“Só eu sei agora o que é”, brincou a atriz.

Apesar da revelação, Jô seguiu normalmente com a entrevista, sem fazer novos comentários sobre a bebida.

Em sua temporada de despedida do ‘talk show’, Jô tem recebido convidados especiais, como Faustão, conhecido por não dar entrevistas. No ano que vem, Pedro Bial, que deixa o ‘BBB’, terá um programa no mesmo horário.

Folhapress