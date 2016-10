Jô agenda exames no Corinthians e viaja para assinar na quinta

Apenas detalhes separam o Corinthians do acerto com o centroavante Jô, 29, para a próxima temporada.

Conforme apurou a reportagem, ele é aguardado em São Paulo na quinta-feira (20) para realizar exames médicos.

Após aprovar, o Corinthians deve assinar um contrato válido por três temporadas com ele.

Além disso, Corinthians e o atleta acordaram que ele já se integra às atividades com o treinador Oswaldo de Oliveira a partir da próxima semana – entretanto, Jô só está disponível para atuar em 2017. Nesse momento, ele trabalha a parte física no Atlético-MG.

Formado no Corinthians, Jô deixou o clube em 2005 e retorna 11 anos depois. A negociação foi acordada com os empresários Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, representantes do atleta desde a passagem da MSI pelo Parque São Jorge. Ele estava sem contrato desde o início do semestre, quando deixou o Jiangsu Suning-CHN.

Jô será o segundo reforço confirmado pelo Corinthians para 2017. Além dele, o atacante Luidy, de 21 anos e do CRB-AL, foi adquirido para a temporada que vem.

Por Folhapress