Jingles, danças e redes sociais, vale tudo pelo voto no Amazonas

Na reta final da campanha eleitoral, os candidatos e seus respectivos marqueteiros apostam na criatividade para massificar suas propostas e seus nomes com os eleitores, de forma a conquistar seus votos no próximo domingo, dia da eleição. E vale de tudo mesmo, do “batidão” de funk até o forró pé de serra para “amarrar” os jingles na cabeça do eleitor de uma maneira criativa e fazer com que lembrem do nome e número do candidato.

O famoso “batidão”, que ganhou destaque nos morros do Rio de Janeiro nos últimos anos, se tornou uma das sensações entre os jovens de todo o Brasil. E, por conta dessa receptividade, a candidata Rebecca Garcia (PP) decidiu usar o ritmo musical para atrair a juventude do Estado em torno de seu projeto político de governar o Amazonas.

No início da campanha, Rebecca chegou a arriscar uns passos ao dançar o hit do momento, a música de origem caribenha “Despacito”, ao lado do antigo vice, o deputado Abdala Fraxe (Podemos), e o governador David Almeida (PSD), durante um ato com eleitores na praça Jefferson Péres. A marca jovem também está presente nas redes sociais da candidata, nas quais ela aparece em uma foto que lembra os super-heróis e heroínas das revistas em quadrinhos e se apresenta como uma solução nova para a política amazonense.

Amazonino Mendes (PDT) também ousou nesses últimos dias de campanha ao dançar o “forró do negão”, em dois momentos distintos de seu corpo a corpo junto ao eleitorado. Primeiro, dançou animado no comício realizado na noite do último domingo no município de Maués. Anteontem, enquanto participava de uma reunião com psicólogos e assistentes sociais, em Manaus, ele voltou a dançar o ritmo musical, sendo acompanhado pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), e a primeira-dama do município, Elizabeth Valeiko.

Além de mostrar jovialidade e disposição nessa reta final, Amazonino focou toda a sua campanha eleitoral de forma a atingir o emocional do eleitor, com discursos que falam de amor e cuidado, chegando a abreviar o nome, formando a palavra “Ama”, que norteou toda a sua estratégia eleitoral.

Já o candidato Eduardo Braga (PMDB) apostou no pé de serra que leva os eleitores a dançar o famoso “dois para lá e para cá”. Aliado a isso, ele também viu nas viagens ao interior do Estado uma forma de se aproximar mais do eleitorado e ouvir seus apelos. Segundo ele, os municípios amazonenses estão abandonados e em situação crítica.

Nos encontros com eleitores e profissionais de diversas categorias, o candidato tem focado muito em sua experiência administrativa quando foi governador do Estado entre os anos de 2002 e 2010.

Humor político

Quem também está presente na campanha eleitoral é a personalidade amazonense Patixa Teló, famosa por seu carisma e alegria em grandes festivais na capital e o interior do Estado. Recentemente, foi divulgado um vídeo em que apoia o candidato Jardel Nogueira (PPL).

Por conta do pouco tempo de programa eleitoral, Jardel tem contado com a ajuda das mídias digitais como Whatsapp e Facebook para divulgar seus vídeos e propostas.

O humor também passou a ser um dos carros-chefes da campanha do candidato Marcelo Serafim, que conta com o apoio do humorista e vereador Carlos Porta. Ambos são do PSB. E é por meio do humor que eles vêm conseguido passar mensagens contra os adversários e seus aliados políticos nos programas eleitorais, fazendo sátiras com símbolos antigos ou nomes de grandes personalidades, como os ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Redes sociais

Já os candidatos José Ricardo (PT), Liliane Araújo (PPS), Luiz Castro (Rede) e Wilker Barreto (PHS) apostaram nas redes sociais como forte aliada nessa reta final da campanha e contam com o reforço de depoimentos de eleitores e apresentam suas propostas de maneira mais abrangente.

José Ricardo, por exemplo, destinou um espaço só com mensagens de vídeos enviados pelos eleitores, nos quais eles falam seus motivos por votarem nele no dia 6. Já Liliane Araújo (PPS) aposta nas fotos de corpo a corpo com seu eleitorado durante caminhadas e também na imagem de supermulher, mãe, esposa e com o discurso de que “ninguém melhor do que a mulher para arrumar a casa”. Ela também movimentou suas redes sociais durante toda a campanha com programas interativos transmitidos pela internet.

Já Luiz Castro lança mão do discurso contra a corrupção como forma de mostrar ao eleitor que a administração pública pode ter um bom gestor. Em recente declaração, o candidato afirmou que “quem aceita a lógica do rouba, mas faz – pode até não perceber – está ajudando a excluir os políticos sérios e auxiliando os esquemas que desviam recursos para os bolsos – e contas bancárias – de uma minoria de aproveitadores do alheio”.

Com o discurso marcante de “te vejo nas ruas, te vejo nas redes”, Wilker Barreto (PHS) também tem desbravado o espaço virtual com todos os recursos que tem a seu favor. E um de seus fortes aliados é seu atual mandato de vereador, também atuando como presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e as atividades concretizadas na casa legislativa no meio tecnológico e administrativo são apresentadas como símbolos de boa atuação política.

