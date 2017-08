JetLag: um show para mexer com a sensação do público

O duo é uma das atrações da festa #BaladaLoka – Divulgação

O duo JetLag, formado pelos DJ’s Thiago Mansur e Paulo Velloso, promete mexer com os sentidos de quem for conferir sua apresentação na pista montada no Pódium da Arena da Amazônia, no dia 4 de setembro. Munidos de um set criativo e dançante, que mistura eletro e progressive house em um repertório único, o projeto é uma das atrações da festa #BaladaLoka, que ainda contará com a dupla sertaneja Simone e Simaria e a diva pop Anitta.

Há cinco anos passeando pelas casas mais badaladas da cena eletrônica, a dupla já representou o Brasil no line-up da Tomorrowland, na Bélgica, em 2014. Para Manaus, Thiago Mansur e Paulo Velloso prometem trazer um setlist diferente de tudo o que já foi visto. O objetivo é deixar o público eufórico e com os sentidos agitados, como sugere o nome JetLag, expressão inglesa que remete a alteração do ritmo biológico de quem faz longas viagens.

“Prometemos um set list diferenciado para mexer com a cabeça do público manauara. A nossa apresentação será uma imensa viagem musical para não deixar ninguém parado, com muita música nova e as clássicas com roupagens diferentes. Não podemos antecipar tudo, mas com certeza vocês vão gostar e saber o motivo de nos chamarmos JetLag”, disse.

Neste ano, a dupla já ultrapassou a barreira de um milhão de plays na plataforma de stream musical, Spotfy, com o original mix do hit Trem-Bala, da cantora Ana Vilela. A canção ganhou um clipe gravado em São Paulo e foi lançada pela gravadora FS Music, selo da dupla Fernando e Sorocaba. E não para por aí, o JetLag também mantém papel de destaque, sempre nas primeiras posições, das principais listas de música eletrônica do iTunes.

Os ingressos para a festa estão sendo vendidos no estande da Fábrica de Eventos, no Amazonas Shopping, ou através do site www.fabricaingressos.com. E custam a partir de R$ 50 a meia-entrada.

