Jennifer Lopez e Drake estão namorando, diz jornal

Um novo casal parece ter surgido no mundo da música: Jennifer Lopez, 47, e Drake, 30. A notícia foi divulgada pelo jornal inglês “The Sun”.Uma fonte afirmou à publicação que “eles têm se visto há semanas” e que “amigos da cantora dizem que ela está apaixonada.”

A mesma pessoa disse ao jornal que a diferença de idade não incomoda o casal, e que Rihanna, ex-namorada de Drake, “está bastante infeliz com a situação.”O rapper, ainda de acordo com o jornal, foi visitar J-Lo em sua residência em Las Vegas duas vezes em uma semana. Outra pista de que os dois estariam em um relacionamento foi uma foto publicada no Instagram de ambos. “Olhem quem apareceu no meu show nesta noite para dizer um ‘oi’!”, escreveu a cantora, que complementou a publicação com um “#lovehim”.

Drake compartilhou a mesma imagem, com um emoticon “apaixonado”. O suposto casal ainda não assumiu o romance. Pelo contrário -segundo o jornal, eles disseram que “apenas ficaram” durante um trabalho musical.

FolhaPress