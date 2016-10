Jean decide, e Palmeiras se distancia do Flamengo na ponta do Brasileiro

Com dois gols de Jean, o Palmeiras venceu o Figueirense por 2 a 1, em Florianópolis, neste domingo (16), e aumentou a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, a equipe alviverde chegou aos 64 pontos e agora tem quatro pontos a mais que o vice-líder Flamengo. A equipe carioca foi derrotada por 2 a 1 pelo Internacional, no Beira-Rio, e soma 60 pontos na tabela.

O resultado dá mais tranquilidade na reta final do campeonato para a equipe do técnico Cuca, que na quinta (13) empatou sem gols com o Cruzeiro e permitiu uma aproximação flamenguista na disputa pela ponta. Palmeiras e Flamengo ainda disputam 21 pontos no Nacional.

O Atlético-MG, em terceiro, também tropeçou ao perder para o Botafogo, fora de casa, e, com 56 pontos, ficou mais longe da disputa pelo título.

Neste domingo, o Palmeiras empatava sem gols até os 12 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro do Figueirense Bruno Alves disputou bola no alto com Gabriel Jesus, dentro da área, e o juiz assinalou a penalidade, convertida por Jean, que atuou esta partida de volante.

O lance gerou muita reclamação dos jogadores do Figueirense, e a partida ficou paralisada por quase cinco minutos.

Na última rodada, o Flamengo venceu o Fluminense em partida que também contou com polêmica, quando o juiz anulou gol da equipe tricolor após validar a jogada.

Aos 32 min, Jean recebeu passe de Gabriel Jesus e bateu rasteiro, para marcar o seu segundo gol, ampliar o placar e se tornar o protagonista da partida. Rafael Silva descontou para o Figueirense.

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileiro no domingo (23), contra o Sport, fora de casa. Antes, na quarta (19), a equipe alviverde tenta reverter desvantagem na Copa do Brasil. A equipe perdeu o jogo de ida das quartas de final para o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, e precisa vencer para avançar.

Figueirense

Gatito; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Josa, Ferrugem, Jackson Caucaia (Lins) e Dodô (Bady); Everton Santos (Rafael Silva) e Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

Palmeiras

Jailson; Fabiano, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Jean, Tchê Tchê (Fabrício) e Moisés; Dudu (Thiago Santos), Róger Guedes (Allione) e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca

Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis

Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG)

Amarelos: Jackson Caucaia, Rafael Moura, Dodô e Nirley (F); Dudu, Gabriel Jesus e Vitor Hugo (P)

Gols: Jean (P), aos 11min e aos 32min do 2º tempo, e Rafael Silva (F), aos 35min do 2º

Por Folhapress