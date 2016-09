Jean Carlos é apresentado no São Paulo e pode estrear no sábado

Com a camisa 20 entregue por Marco Aurélio Cunha, o São Paulo apresentou oficialmente nesta terça-feira (27), no CT da Barra Funda, o meia-atacante Jean Carlos. Contratado por empréstimo do Vila Nova-GO no último dia 8, ele ficou afastado dos treinamentos devido a uma lesão muscular, mas voltou às atividades e será uma opção para Ricardo Gomes no jogo do próximo sábado (1º), contra o Flamengo.

“Vinha fazendo um trabalho muito bom no Vila Nova, sou um jogador bem dinâmico, gosto muito de correr o campo todo e deixar meus companheiros na cara do gol. E tenho uma boa bola parada também”, disse o jogador em coletiva.

Chegando em um momento turbulento do São Paulo, Jean mostrou tranquilidade. “Todos jogadores, times, passam por isso. A pressão vai existir, mas eu estou tranquilo e pensando apenas em ajudar”, completou.

Além da possível estreia de Jean Carlos, o treinador são-paulino deve contar com o meia Michel Bastos. Desfalque na derrota por 2 a 0 para o Vitória por sentir dores no joelho, na última sexta-feira (23) o jogador participou do treino e foi um dos destaques, com direito a um gol de bicicleta no final das atividades.

Se teve boas notícia, o clube tricolor também ganhou um motivo para preocupação logo depois do aquecimento. O centroavante Chávez deixou a atividade com dores na panturrilha esquerda.

O São Paulo tem 34 pontos, quatro a mais que o Cruzeiro, primeiro da zona de rebaixamento. O próximo adversário será o vice-líder Flamengo no Morumbi. No primeiro turno, o clube carioca recebeu o paulista no Mané Garrincha em partida que terminou empatada em 2 a 2, com direito a pênalti perdido por Alan Patrick nos acréscimos do segundo tempo.

Por Folhapress