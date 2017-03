JBS retoma produção de carne bovina

A JBS retomou hoje (27) o abate de bovinos em suas unidades. A companhia havia suspendido por três dias a produção em 33 das 36 unidades que, a partir desta semana, vão operar com redução de 35% da capacidade produtiva.

A empresa informou que “está avaliando a retomada de sua capacidade produtiva após o fim do bloqueio das importações pela China, pelo Chile e pelo Egito, mas continua aguardando a definição de importantes mercados importadores, como União Europeia e Hong Kong”.

As atividades da JBS forama suspensas após a deflagração da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que investiga um esquema de suborno a fiscais agropecuários para liberação da venda de carnes inadequadas para o consumo. A Seara, uma das marcas da JBS, teve a unidade da Lapa (PR) citada no esquema, devido a supostas irregularidades no procedimento de certificação sanitária.

Pelo menos 19 países e a União Europeia suspenderam total ou parcialmente as importações de carnes brasileiras após o anúncio da Operação Carne Fraca. Mais quatro países, entre os quais os Estados Unidos, reforçaram o controle sanitário para entrada do produto brasileiro.

Andreia Verdélio

Agência Brasil