Jardim comunitário é implantado no lugar de lixeira viciada no bairro Cidade de Deus

Comunidade se uniu às instituições de ensino e aos órgãos públicos

A Prefeitura de Manaus e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizaram na manhã deste sábado, 10/6, uma ação simbólica de limpeza na Rua Bem-te-vi, bairro Cidade de Deus, que culminou com a implantação de um jardim comunitário no local onde havia uma antiga lixeira viciada.

Essa é a terceira realizada no bairro, a partir de um diagnóstico prévio realizado por alunos do curso de Turismo da UEA, que desenvolvem projetos voltados para identificar as potencialidades turísticas do Parque Municipal Nascentes do Mindu, no bairro. O parque sofre a influência das lixeiras existentes nessas áreas, situadas nos limites da unidade de conservação, administrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Comunidade

A comunidade se uniu às instituições de ensino e aos órgãos públicos para dar o exemplo. Na sexta-feira, foi realizado um mutirão de limpeza pela equipe da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que retirou nove toneladas de lixo da área.

“Foram retirados todos os tipos de resíduos, orgânicos, sólidos e descartes como sofá, guarda-roupa e geladeira”, explica a geógrafa Selma Batista, professora do curso de Turismo da UEA. Segundo ela, o trecho trabalhado tem 13,5 m x 6,5 m de extensão e passa a compor o conjunto de logradouros em área de borda do parque transformados em jardins.

“São pequenas ações como essa que vão transformar o mundo”, ressaltou o subsecretário da Semulsp, Eisenhower Campos. Segundo ele, a prefeitura já desenvolvia um trabalho contínuo de retirada de lixo das ruas e viu na parceria com a UEA e os demais órgãos a oportunidade para convocar a comunidade e mudar a situação. “Faremos a manutenção do espaço e coube à academia mobilizar a comunidade e dividir responsabilidades, esse é o diferencial do projeto”, explica Eisenhower.

Atualmente, são desenvolvidos no parque projetos de pesquisa em diversas áreas por instituições como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e o Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam).

Com informações da assessoria