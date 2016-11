Jaraqui: iguaria amazônica será saboreada em diversas formas durante festival

Um dos peixes mais famosos e apreciados no Amazonas dá nome ao Festival do Jaraqui. O evento, que está na sua segunda edição acontece hoje, a partir das 12h, no clube Ao Mirante, localizado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste.

A iguaria, que faz parte da cultura gastronômica de muitos amazonenses, poderá ser saboreada de diversas formas no festival. Mais de 400 quilos do pescado será utilizado na preparação de pratos como escabeche, mujica, cozido e frito, que estarão à disposição dos visitantes.

De acordo com o idealizador da festa, Paulo Onofre, o peixe mais popular da região precisava também ser o mais bem reconhecido. Por isso, surgiu a ideia de promover o evento, em Manaus, que teve um grande público na primeira edição.

“Este ano esperamos que, aproximadamente, 400 pessoas prestigiem a festa. Já até podemos considerar como um evento que fará parte da programação de Manaus”, conta.

Ele informa também que um festival semelhante a este já é realizado na cidade de Óbidos, no interior do Pará, há mais de duas décadas. “É uma forma de divulgarmos essa cultura. O primeiro ano que fizemos o festival foi um grande sucesso. No Estado, temos muitos amazonenses que nunca comeram pratos como, por exemplo, a mujica de jaraqui, que é um prato muito feito no interior do Amazonas”, comenta Onofre.

Além de boa comida, músicos da cena local como a banda Pegada do Arrocha, Pedrinho Ribeiro, Adal Silva, Maca, Celestina, Patriarca e Armando de Paula agitam a festa.

O ingresso para o festival do jaraqui, no valor de R$ 20, permite que o convidado possa experimentar diversos pratos feitos com a iguaria amazônica.