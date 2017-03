Japiim recebe ações de cidadania neste sábado

O bairro Japiim, localizado na Zona Sul de Manaus vai receber uma ação itinerante do Governo do Estado para a promoção do emprego formal e inserção de renda familiar, neste sábado (25), de 8h às 14h. Serão oferecidos serviços de emissão de documentos, atendimento médico, odontológico e jurídico na Escola Estadual Ondina de Paula Ribeiro, localizada na rua Jorge Bivaqua.

O projeto é coordenador pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), que irá disponibilizar a estrutura do Sistema Nacional de Emprego (Sine/AM) para emissão de Carteira de Trabalho, cadastro para vagas de emprego e habilitação ao seguro desemprego.

No leque de serviços para o fomento de atividades produtivas, a Setrab conta ainda com uma equipe de parceiros, que estarão realizando emissão de Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e o programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM) também estarão presentes, assim como a participação da Marinha, por meio do 9º Comando Naval, na área do atendimento médico e odontológico.

O Instituto Social Ingrid Guilherme mais uma vez participa de uma ação coordenada pela Setrab e no sábado estará com seus profissionais prestando serviços gratuitos de embelezamento e relaxamento, além de atendimento nas áreas da odontologia, psicologia e assistência social.

Busca de oportunidades

Seguindo a orientação do governador José Melo, o secretário da Setrab, Breno Ortiz, explica que a finalidade imediata da ação itinerante – deslocando as estruturas técnicas para os bairros e para o interior – é a promoção do emprego, aproximando os cidadãos das oportunidades de trabalho e fomento da renda, mas que os demais serviços complementam as demandas sociais.

“A meta é o emprego, o cadastro, o acesso ao crédito orientado, fomentando atividades empreendedoras, mas levamos todos os serviços possíveis, contando com parceiros de inestimável valor, fomentando o voluntariado e multiplicando os resultados”, explicou o secretário.

Com informações da assessoria