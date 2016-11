Japão reduz alerta de tsunami após terremoto

A Agência Meteorológica do Japão reduziu o alerta de tsunami após o forte terremoto que atingiu a costa oriental do país na manhã desta terça-feira (22). As informações são da agência Ansa.

Logo depois do tremor, as autoridades haviam alertado para o risco de ondas de até três metros de altura. No entanto, um aviso de cautela permanece em vigor nas zonas litorâneas das províncias de Miyagi e Fukushima.

Segundo o governo japonês, o sismo teve magnitude 7.4 na escala Richter, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (Uugs) diz que o tremor foi de 6.9. Além disso, os órgãos divergem sobre a profundidade do terremoto. Para o primeiro, foi de 25 km. Para o segundo, de 10 km.

Esse foi o primeiro alerta de tsunami no país desde 2012, pouco mais de cinco anos e meio depois da tragédia de março de 2011, quando ondas levantadas por um sismo provocaram um enorme vazamento na central nuclear de Fukushima, no maior desastre desse tipo desde o de Chernobyl, em 1986.

Até hoje, dezenas de milhares de pessoas estão desalojadas por causa da radiação liberada após o terremoto de 2011.

Agência Ansa