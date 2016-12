Japão doa equipamentos para ajudar bebês prematuros nascidos em Manaus

O Consulado Geral do Japão entrega, nesta terça-feira (27) , mais de R$ 330 mil em equipamentos para a maternidade e Instituto da Mulher Dona Lindu, em Adrianópolis, zona centro-sul, que irão auxiliar no tratamento de bebês prematuros. A entrega desses materiais faz parte de um convênio assinado, em 2013, pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e o governo japonês.

De acordo com o secretário estadual de saúde, Pedro Elias de Souza, esta é a segunda doação do consulado e, dessa vez, eles irão repassar ao Estado três incubadoras, dois berços aquecidos, seis aparelhos de fototerapia, um aparelho de babypap – que é um tipo de respirador artificial – e seis balanças digitais.

“Em 2014, o consulado já tinha doado alguns equipamentos. Esta é uma complementação que vai ajudar na assistência dos prematuros atendidos na Dona Lindu. O aparelho de fototerapia, por exemplo, é importante para o tratamento de icterícia, uma doença relacionada ao sangue. Já o babypap, vai ajudar na parte respiratória”, explicou o secretário.

A ação faz parte do ‘Projeto para aquisição de equipamentos para Neonatologia’ realizado por meio do Programa de Assistência para Projetos Comunitários (APC) do governo japonês. Os equipamentos doados somam o valor de R$ 331.529,57 mil.

“Esta é uma iniciativa deles. Neste caso, se interessaram em ajudar esse hospital. Isso é muito importante para a maternidade, pois os materiais doados vão contribuir bastante para aumentar o parque de equipamentos e, como consequência, ajudar no atendimento dos bebês prematuros”, ressaltou Pedro Elias.

O evento de entrega desses equipamentos ocorrerá as 9h dessa terça, na sede do Instituto da Mulher, pelo cônsul geral do Japão em Manaus, Shuji Goto, e titular da Susam.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO