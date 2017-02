Vídeo: ‘Japa’ é encontrado decapitado no Viver Melhor

Moradores do Conjunto Viver Melhor, no Santa Etelvina, encontraram o corpo de um homem decapitado e com várias facadas pelo corpo na tarde deste domingo (26). De acordo com a polícia, a vítima foi abandonada pelos assassinos no local, em uma área de mata localizada na rua da Felicidade, cruzamento com a rua Piorin, Zona Norte de Manaus.

Uma pessoa viu o momento em que dois homens, em um carro, de cor branca, modelo e placa desconhecidos, pararam no local e desceram do veículo com o corpo. Eles entraram na mata por volta das 10h. Com medo, a testemunha não comentou o caso e preferiu não ir ao local onde ocorreu a desova após a dupla sair.

Os homens desceram um barranco e abandonaram o cadáver na mata, a 300 metros da rua. O corpo só foi encontrado por populares às 13h.

Ainda de acordo com policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi acionada após o fato, o homem – identificado como Italo Inhuma Chota, 23, mais conhecido como “Japa”, pode ter sido morto por conta de uma rixa por disputa de pontos de venda de drogas no bairro.

A irmã da vítima, que preferiu não se identificar, disse para a reportagem que não sabe qual foi a motivação e nem suspeita de quem possa ter cometido o crime. Ela falou apenas que o irmão, também conhecido como “Japonês”, era morador do bairro e conhecido pelos moradores.

