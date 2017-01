Jadson rescinde com time chinês e fica perto do Corinthians

O meia Jadson rescindiu nesta segunda-feira (16) o seu contrato com o Tianjin Quianjian, da China. O atleta tinha vínculo até dezembro. A reportagem apurou que o meia quer retornar ao Brasil e dará ao Corinthians a prioridade para negociação.

O Corinthians investe para o retorno de Jadson, destaque do time na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015. Confiante de que poderá contar com Jadson, o time alvinegro deixou de negociar com Wagner na semana passada, meia que também era pretendido.

Sem vínculo com nenhum clube, Jadson e Corinthians negociarão salários. As conversas para definição das bases já estão adiantadas. Corinthians e representantes do atleta já conversam há semanas. A diretoria oferece valores próximos ao que Jadson recebia quando conquistou o título nacional de 2015. Na China, o jogador recebia muito mais: cerca de R$ 1,5 milhão mês.

A reportagem apurou que Jadson estava descontente com os rumos do planejamento do Tianjin para a temporada, contribuindo para o seu desligamento. O clube subiu para a elite do futebol chinês.

A relação Jadson-Corinthians começou em fevereiro de 2014. O meia chegou ao Parque São Jorge envolvido em uma negociação com o São Paulo. O time do Morumbi recebeu Alexandre Pato em troca. O acordo acabou sendo positivo para os dois clubes.

No Corinthians, Jadson se tornou a referência da articulação no meio-campo. O ápice de Jadson aconteceu em 2015, quando Tite utilizou o meia ao lado de Renato Augusto na criação das jogadas.

O Corinthians sagrou-se campeão com a melhor campanha de todos os tempos do sistema de pontos corridos: 81 pontos. Valorizado após o título, Jadson se transferiu para o futebol chinês. Na época, o Tianjin pagou a multa rescisória, que era de 5 milhões de euros. O Corinthians detinha 30% dos direitos.

Bruno Thadeu

FolhaPress