Vídeo: jacaré vira atração na margem do 40 e moradores fazem fotos com o animal

Durante a forte chuva que atinge Manaus nesta sexta-feira (13), um jacaré foi encontrado na margem do igarapé do 40, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

Como da última vez, quando dois jacarés apareceram na avenida Manaus 2000 durante um temporal na cidade, no fim do mês de dezembro, um animal da mesma espécie apareceu hoje após o igarapé transbordar. O fato chamou a atenção dos moradores da área que, depois de capturarem o animal, posaram com o jacaré para fotos.

Os moradores não acionaram o Corpo de Bombeiros para resgatar o jacaré, mas garantiram que vão devolver o animal para o igarapé.



EM TEMPO