Jacaré tenta a terceira vitória seguida no UFC

Foram apenas pouco mais de dois meses longe do octógono. Depois de finalizar Tim Boetsch no primeiro round do UFC 208, em 11 de fevereiro, Ronaldo Jacaré volta no UFC Kansas City, hoje à noite, para enfrentar Robert Whittaker, e tentar engatar sua terceira vitória consecutiva nos médios.

Primeira a se pesar, a amazonense Ketlen Vieira registrou 61,7 quilos na balança e garantiu sua luta pelo peso-galo contra Ashlee Evans-Smith, que marcou o mesmo valor.

Questionado porque não espera para lutar pelo título contra o campeão Michael Bisping, o brasileiro tem a resposta na ponta da língua.

“Sou profissional, preciso lutar. Não quero sentar e esperar por uma luta especial, estou saudável e preciso entrar no octógono. O Bisping está deixando a categoria parada, está com medo. Eu e os outros lutadores precisamos lutar, os fãs me pagam para isso, preciso entrar no octógono”, disse Jacaré, cria da luta manauense.

E quando entrar para lutar o terceiro confronto mais importante da noite, Ronaldo Jacaré sabe que precisará redobrar sua atenção.

Whitaker dez anos mais novo que ele e costuma começar seus combates acelerando, foi assim que ele nocauteou Derek Brunson no primeiro round do UFC Melbourne, em novembro de 2016.

“Ele é muito rápido, jovem e vem de várias vitórias. Mas tenho uma surpresa e acredito que ele não vai gostar muito disso”, disse Ronaldo Jacaré.

O UFC Kansas City conta com o brasileiro Wilson Reis fazendo a luta principal. Ele desafia o campeão peso galo Demetrious Johnson, invicto há seis anos na categoria.

EM TEMPO