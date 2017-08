Já sabe onde vai votar no Amazonas? Aplicativo ‘Onde Votar’ ajuda

Leia também: Lewandowski não suspende eleição no AM, mas novo governador só assume após decisão final do TSE

Trata-se do aplicativo “Onde votar”, que já está disponível para download gratuito na lojas Apple Store e Google Play. Criado para facilitar o acesso do eleitor Amazonense ao local de votação e aos postos de justificativa, caso esteja fora do seu domicílio eleitoral, o aplicativo funciona como um guia que auxilia os eleitores que estão em dúvida sobre a zona ou seção em que votam.

O “Onde Votar” traz o endereço dos locais de votação e dos postos de justificativa em todo Estado, permitindo ao cidadão fazer a consulta de forma rápida e segura, diretamente da base de dados do TRE-AM.

