Já é 2017 na Austrália e em outras partes do mundo

A cidade de Auckland, na Nova Zelândia, deu início às celebrações de Réveillon nas grandes metrópoles do mundo. O maior município do país oceânico comemorou a chegada do novo ano com fogos de artifício disparados da icônica Sky Tower, na presença de milhares de pessoas.

Antes da Nova Zelândia, já haviam entrado em 2017 algumas ilhas do Pacífico, como Samoa, Tonga e Kiribati, sendo este último o primeiro a celebrar o Ano Novo, já que fica exatamente onde passa a Linha Internacional de Data (LID), um traçado imaginário instituído em 1884 para sinalizar a mudança de dia.

Outra metrópole que já entrou em 2017 é Sydney, na Austrália, com a tradicional queima de fogos na Ópera da cidade. Uma das últimas metrópoles a celebrar o Réveillon será Los Angeles, no Oeste dos Estados Unidos, enquanto a derradeira festa de Ano Novo será nove horas depois do fuso de Brasília, na Samoa Americana, território no Pacífico que pertence aos EUA.

Agência Ansa