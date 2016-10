Ivete Sangalo ganha posto de supertécnica no The Voice Brasil

Ivete Sangalo irá estrear uma nova função no The Voice Brasil que estreia na quarta (5): a cantora será a supertécnica do reality e deverá auxiliar os colegas Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló com as orientações aos competidores.

A experiência na versão infantil da competição e a passagem pelo ‘SuperStar’ devem ajudar a baiana na nova missão. Para ela, o programa “é uma grande oportunidade de, através da música, ser parte do sonho bom de grandes artistas que pisam naquele palco. E isso numa parceria deliciosa com os técnicos que eu tanto admiro”.

A dinâmica da atração continua a mesma. Na primeira fase, os tutores escolhem, às cegas, os cantores que irão compor seus times. Ao todo, serão classificados 48 candidatos, 12 para cada técnico.

Em seguida, haverá batalhas entre integrantes da mesma equipe. A novidade é que, desta vez, acontecerão batalhas entre cantores de diferentes times.

Os técnicos veteranos também comentaram a nova edição. “Cheguei aqui na quinta temporada e fiquei impressionada com a qualidade dos candidatos. Parece que estourou um cano de cantores maravilhosos”, diz Claudia.

Teló fala que “é uma responsabilidade grande” escolher quem fica e quem sai. “Presto muita atenção para quem vou virar. Acho que montei um timaço”.

Por Folhapress