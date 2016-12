Ivete Sangalo e Diogo Nogueira são destaques da noite de ano novo na TV Brasil

A TV Brasil faz uma programação musical na noite de ano-novo. O programa Todas as Bossas, com a cantora Ivete Sangalo, e o Samba na Gamboa especial, comandado por Diogo Nogueira, são destaques do réveillon na emissora.

A programação começa às 18h45 do sábado (31) com o Festival BR-135. O evento reuniu 18 conjuntos em São Luís entre artistas do Maranhão, a banda pernambucana Nação Zumbi e o grupo formado por Liniker e o Caramelows. Às 22h30, no programa Todas as Bossas, a baiana Ivete Sangalo recebe convidados no show beneficente “Ivete Canta o Amor”, gravado pela TVE Bahia no Teatro Castro Alves, em Salvador.

Diogo Nogueira e o Samba na Gamboa entram no ar às 23h30 e entram o ano-novo no ar na TV Brasil. Com diversos convidados. Participam do programa Baby do Brasil, Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Maria Rita, Elza Soares, Gabriel o Pensador, Mr. Catra, Rogê, Luiz Caldas, Geraldo Azevedo e Quarteto em Cy.

A música segue até 6h30 do primeiro dia de 2017, com reexibições do Festival BR-135, com o especial A Pequena Bahia de Dorival Caymmi e com a exibição do último show em público do percussionista Naná Vasconcelos. A sequência de espetáculos termina com a edição especial do Partituras com a Orquestra de Cordas da Grota e o conjunto de violinos Os Pequenos Mozart.

Agência Brasil