Ivete Sangalo comemora aniversário com festa da personagem ‘Hello Kitty’

Com 45 anos recém-completados no último sábado (27), a cantora Ivete Sangalo comemorou o aniversário com uma festa que teve como tema a personagem Hello Kitty.

As fotos foram divulgadas pela artista, na rede social Instagram, nesta terça (30). “Pense numa lindeza que foi minha festa, rodeada de amor”, disse.

Um dos doces, distribuídos no palito e com a forma do desenho japonês, trazia o escrito “Veveta”, apelido da cantora. “Comi uns 20”, disse.

‘Sou sortuda mesmo’

A cantora dividiu com seus fãs outros momentos dos festejos pelos seus 45 anos, além de agradecer pelas demonstrações de carinho que recebeu de fãs e amigos.

“Se era pra me deixar feliz, conseguiram! O que falar das muitas demonstrações de carinho, respeito e amor? Sou sortuda mesmo, e falo isso altão para que todos ouçam”, disse.

Folhapress