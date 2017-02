Ivete arrasta multidão em Salvador e diz que zika adiou plano de novo filho

A cantora Ivete Sangalo disse nesta quinta-feira (23) que a zika atrasou os planos de ter mais filhos com o marido, Daniel Cady.

“Ano passado a gente conversou e adiou um pouco por causa da epidemia, mas agora eu tenho notado que o surto da doença pode diminuir. Estou na torcida, e aí o filho vem quando Deus quiser, né?”, afirmou a artista que é mãe de Marcelo, 7.

Durante desfile com um trio sem cordas no circuito Barra-Ondina, Ivete embalou uma multidão de fãs de vários lugares do país.

Para o paraibano Claudio Seixas, 33, que se diz apaixonado pela cantora, “é muito bom não precisar ficar ‘espremido’ entre as cordas”. Já Risolina Dantas, 62, acompanhou a passagem da artista da sacada de um prédio. “Ela é maravilhosa”, disse.

Um grupo de amigos foliões voltou ao Carnaval de Salvador depois de 15 anos. Apaixonados pela festa, todos os anos eles escolhem um destino para pular, brincar e fazer novos amigos.

Para a folia baiana, trouxeram a paulista Gisele Oliveira, que conheceram no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2015. “Ficamos em contato direto e marcamos de nos encontrarmos aqui”.

Gabriel Carvalho

Folhapress