Itens masculinos do Caprichoso intensificam ensaios para gravação do DVD

Os itens oficiais masculinos estão focados nos ensaios e preparação para a festa de gravação do quinto DVD do Boi Caprichoso, ‘A Poética do Imaginário Caboclo’. Seja itens do bloco musical ou artístico, ambos estão diariamente acompanhando os detalhes de todos os segmentos engajados para o evento, marcado para o dia 25.

Item estreante, o pajé Netto Simões não esconde a emoção de participar da gravação. Desde quando foi anunciado como item oficial, ele se prepara fisicamente e tem se dedicado ao máximo nos ensaios. “Não tenho dúvida que será um sucesso e sempre que posso compareço aos ensaios da Marujada e pra acompanhar tudo de perto e sentir o calor da galera. Também é importante passar confiança e mostrar o quanto estamos dedicados em fazer o melhor, seja no curral ou na arena”, afirma o pajé.

Edmundo Oran, tem experiência de palco e de arena, mas a festa de gravação é aguardada com muita expectativa para o novo apresentador do Boi Caprichoso. Há meses ele vem trabalhando exercícios vocais e técnicas teatrais para facilitar sua desenvoltura nas apresentações. “Faz parte da minha preparação todo o trabalho conjunto feito com o Conselho de Arte e estar presente em todas as ações no curral, nos ensaios da Marujada”, diz.

Item veterano e com 25 anos de festival, David Assayag já ensaia com a Marujada de Guerra e acredita que a galera também é item fundamental na gravação. “Nos ensaios sinto a interação com a galera, que já sabem as toadas 2017. Além disso, me preparo para fazer uma coisa bonita e como sempre, podem esperar surpresas na gravação”, assegura o imperador.

Com informações da assessoria