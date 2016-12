Itamaraty condena atos terroristas que deixaram 27 mortos em Bagdá

Após duplo atentado terrorista que deixou pelo menos 27 mortos, em Bagdá, no Iraque, o governo brasileiro divulgou nota condenando os atos. De acordo com o Itamaraty, o autodenominado Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques no mercado de al-Sinak na capital iraquiana.

No início da manhã deste sábado (31), dois homens-bomba detonaram seus explosivos quase simultaneamente, em um horário em que compradores e vendedores eram numerosos no mercado. As barracas voaram com a explosão, deixando rastros de detritos e sangue das vítimas. Segundo autoridades locais, 53 pessoas ficaram feridas. Os ataques acontecem em meio às ofensivas do governo iraquiano para retomar Mossul, antigo reduto do grupo Estado Islâmico.

“O governo brasileiro manifesta aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo do Iraque suas mais sentidas condolências e reitera seu inequívoco repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo”, informou o Ministério das Relações Exteriores, no comunicado.

Agência Brasil

Com informações da Rádio França Internacional